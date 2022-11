Der Wiesentheider Gemeinderat beschäftigte sich nach längerer Zeit wieder einmal mit dem Thema Umgehungsstraße für die Marktgemeinde. Zur Sitzung hatte Bürgermeister Klaus Köhler einen Vertreter des Planungsbüros eingeladen, das sich seit einiger Zeit damit beschäftigt. Der Dauerbrenner lag zuletzt auf Eis, auch weil andere Projekte in der Gemeinde drängten.

Zuletzt sprach Planer Alexander Bär 2019 zu dem Thema im Gemeinderat. Diesmal präsentierte er eine vertiefte Studie der möglichen Varianten also "endlich etwas Handfestes", wie er es nannte. Dabei wurden die fünf Vorschläge geprüft, die der Gemeinderat 2020 in Abstimmung mit den Behörden ausgewählt hatte.

Skeptisch beäugte Variante war doch wieder Thema

Das Planungsbüro prüfte und bewertete diese nun. Bär hatte Skizzen mitgebracht, auf denen die Varianten eingezeichnet waren. Allerdings waren diese nur schlecht zu erkennen, auch die Auswertung blieb für die Räte, wie auch für die rund 15 Zuhörer und Zuhörerinnen, kaum nachvollziehbar. Das sei "Algebra für Fortgeschrittene", monierte Gemeinderat Peter Fechner später.

Die Lösung, die am besten abschnitt, sah unter anderem eine Trasse im Südwesten etwa vom Kreisel an der Einfahrt ins Gewerbegebiet "Arthölzl" bis um den Ortsteil Feuerbach herum vor. Sie verlief in der Nähe der einstigen Bahntrasse, bis etwa zum Bahnübergang bei Feuerbach. Das überraschte manche Gemeinderäte, war diese Variante doch früher eher skeptisch beäugt worden.

Eine mögliche Streckenführung im Nordwesten wurde auch aufgezeigt. Dort habe es zuletzt wegen einiger in dem Bereich liegender Biotope Schwierigkeiten gegeben, man müsse abwarten, so der Planer. Er erinnerte daran, dass es einst von staatlicher Seite geheißen habe, nur eine Lösung mit einem kompletten Ring um Wiesentheid sei förderfähig. In der Folge diskutierte das Gremium. Ob eine Trasse im Norden überhaupt noch Akzeptanz habe, stellte Ratsmitglied Hans Müller in den Raum. Eventuell könne man auf diese Lösung verzichten.

Es zur Fertigstellung dauert es wohl noch lange

Beim Thema Umgehung möchte Bürgermeister Köhler, dass es noch in diesem Jahr weitergeht. Das Ratsgremium solle sich auf eine Variante festlegen und dazu in der nächsten Sitzung einen Beschluss fassen, so Köhler. Dann werde man diese mit den Behörden, wie etwa dem staatlichen Bauamt, besprechen. Allerdings machte er auch klar: Bis da ein Lkw fährt, werde der Autobahn-Ausbau rund um Wiesentheid längst fertig sein.