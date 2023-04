Lange herbeigesehnt - die Öffnung der Ortsdurchfahrt Wiesentheid Richtung dem Ortsteil Reupelsdorf (Kanzleistraße). Nun ist es soweit: die Bauarbeiten am Schlossplatz sind beendet. Die Baumaßnahmen wurden diese Woche - früher als ursprünglich angedacht - offiziell beendet. Folgende Informationen sind einer Pressemitteilung der Verwaltungsgemeinschaft Wiesentheid entnommen.

Ebenfalls erfolgte die Freigabe der zuständigen Behörden hinsichtlich der Verkehrssicherheit. Beispielsweise wurde hierbei die Beschaffenheit der Straßenoberfläche und die Funktion der Straßenbeleuchtung abgenommen.

Die rund 3700 Quadratmeter große Fläche mit der Balthasar-Neumann-Straße und dem Schlossplatz wurde in den vergangenen zwei Jahren vollumfänglich saniert und renoviert. Dabei wurden sowohl die Wasserleitungen sowie die Kanalisation erneuert, als auch die Linienführung der Straße geändert. Zu guter Letzt wurde die Straßenoberfläche erneuert und vorwiegend durch Pflastersteine ersetzt. Der Spatenstich fand im September 2021 statt, die Zeit der Fertigstellung wurde damals noch auf Ende 2023 prognostiziert.

Platz konnte früher fertiggestellt werden

Die Pläne für den Platz stammen von der Joma Landschaftsarchitektur (Paul Böhmer). Insgesamt waren 14 Firmen an der Umsetzung des Projektes beteiligt. Alle Maßnahmen wurden im Rahmen der Städtebauförderung der Regierung von Unterfranken durchgeführt. Das gesamte Bauprojekt umfasst einen Gesamtbetrag von rund 3,9 Millionen Euro (ohne Baunebenkosten).

„Wir sind froh, dass wir die Baumaßnahme so gut abschließen konnten. Es ist schon eine große Baustelle gewesen und auch nicht immer einfach. Da ist zum einen das Wetter, das nie macht, was man will. Zum anderen war es auch keine leichte Zeit, was das Baumaterial angeht. Da hatten wir des Öfteren mit verzögerten Lieferzeiten zu tun“, so Jürgen Geiling, der Bauleiter der Firma Hoch- und Tiefbau Müller, welche maßgeblich die Bauarbeiten durchführte. Am Ende hat sich alles gefügt und der Platz konnte früher fertiggestellt werden.

Im Sommer wird ein Fest gefeiert

Eine große Baustelle und eine lange Zeit, die allen Wiesentheidern und auch so manchem Ortsfremden viel abverlangte. Im Dezember konnte die Durchfahrt auf der Balthasar-Neumann-Straße geöffnet werden und brachte erste Erleichterung im Verkehr. Vor allem die Bewohner der Siedlungsgebiete der sogenannten Blumensiedlung und die Anwohner am Eisenbergring waren stark von den Umleitungsstrecken betroffen.

Auch Bürgermeister Klaus Köhler weiß um die Geduld der Bürger: „Viele unserer Bewohner nutzen diese Straße als wichtigste Verkehrsachse normalerweise täglich. Über so einen langen Zeitraum Umwege in Kauf zu nehmen stellt einen auf eine harte Probe. Vor allem den Anwohnern an den Umleitungsstrecken wurde viel abverlangt. Ich bin sehr froh, dass unser Schlossplatz endlich fertig gestellt wurde!“

Die Erneuerung des Schlossplatzes soll mit einem Fest im Sommer gebührend gefeiert werden. Es soll ein Fest vor allem für die Wiesentheider werden. In Zukunft soll der Platz zentraler Treffpunkt zum Austausch und für verschiedene Festlichkeiten werden.

Der Bürgermeister bedankt sich bei den Anwohnern und allen Wiesentheidern für die Geduld, aber auch bei den beteiligten Baufirmen und dem Architekturbüro Joma für die gute Zusammenarbeit und freut sich auf den nächsten Bauabschnitt. Der nächste Teilabschnitt der Städtebauförderung wird mit dem Umbau des „Säulesmarkt“ neben dem Schloss Schönborn erfolgen. Hier ist ein weiterer Naherholungsbereich am Bach geplant.