Zwanzig Kinder sorgten auch in Wiesentheid dafür, dass am Karfreitag und Karsamstag die Gläubigen an die Gebetszeiten des Angelusgebets, das Gebet des Engel des Herrn, erinnert wurden, wenn die Glocken traditionell an diesen Tagen verstummen.

Pünktlich am Freitagfrüh zum „Sieben-Uhr-Läuten“ ging es los. Die zwölf Ministrantinnen und Ministranten, in diesem Jahr unterstützt von zehn Kommunion- und Geschwisterkindern teilen sich nach dem gemeinschaftlichen Start in der Ortsmitte von Wiesentheid, an der Mariensäule, in insgesamt fünf Gruppen für fünf Gebiete auf (Unterdorf / Oberdorf / Eisenbergring / Weihersbrunnen / 18-Äcker) um möglichst viele Menschen zu erreichen. Lautet der Ruf frühmorgens „Ave Glöcklein läutet still“, wird um 12 Uhr das Lied „Das goldene Zepter, das du für uns trägst“ von den Kids gesungen und zwischendurch selbstverständlich immer kräftig die Ratsche betätigt. Zum abendlichen Gebet um 18 Uhr singen die Ratschen-Kinder dann „Hört ihr Leut´ und lasst Euch sagen, das ist das Zusammenschlagen“. Überliefert aus der Tradition seit vielen Generationen. Nach dem Einsatz am Samstagmorgen, zum Sieben-Uhr-Gebet, ziehen die Kinder dann von Haus zu Haus, um einen kleinen Obolus für ihre Ministranten-Kasse zu sammeln. Im Vorfeld haben einige Ministrantinnen und Ministranten in diesem Jahr zusammen mit Diakon Karl Leierseder ihre eigene Ratsche aus Holz gebaut. Ihre „Werkstatt“ hierfür hatten sie lange Zeit im Benefizium (Nebengebäude des katholischen Pfarrheimes in der Ortsmitte). Nach dessen Verkauf an die politische Gemeinde konnten die Ratschenkids zum Basteln und Werkeln in diesem Jahr glücklicherweise in eine ehemalige Schreinerei in der Neustadtstraße umziehen.

An den Osterfeiertagen sind die Ministrantinnen und Ministranten aber nicht nur für das Ratschen zuständig, sondern leisten auch bei den vielen, besonderen Oster-Gottesdiensten ihren Dienst. Angefangen bei der Fußwaschung am Gründonnerstag, über die Karfreitagsliturgie bis hin zur Osternacht. Alles immer unter der Leitung der beiden engagierten Wiesentheider Oberministranten Jannis und Samuel Buchholz.

Von: Dominik Berthel (Presseverantwortlich, Kirche St. Mauritius Wiesentheid)