Spaß an der Musik und große Träume? Ob als DJ oder Band, jeder fängt mal klein an. Und genau diesen Start möchten die Jugendgruppen der Marktgemeinde Wiesentheid unterstützen. Dafür wird am Kirchweih-Wochenende im September zum ersten Mal ein Newcomer-Festival veranstaltet, heißt es in einer Pressemitteilung der Verwaltungsgemeinschaft Wiesentheid. Ihr sind die folgenden Informationen entnommen.

Am Freitag, 22. September, sollen die Nachwuchskünstler ab 20 Uhr die Steigerwaldhalle rocken. Für einen Auftritt kann sich jeder bewerben, der Lust hat. Dabei sind die Stilrichtung und die Zusammensetzung der Band egal. Einen Vorrang erhalten aber regionale Künstler. Jedem der ausgewählten DJs oder Bands steht rund eine Stunde Spielzeit zur Verfügung. Die Bands spielen auf einer Bühne in der Halle, die DJs treten am kleinen Dancefloor auf. Bis zu 10 unterschiedliche Künstler können an diesem Abend den Traum vom eigenen Live-Auftritt leben. Für alle gibt es sogar eine kleine finanzielle Entschädigung.

Die Teilnahmebedingungen und der Ablauf der Veranstaltung sind zu finden auf der Internetseite Wiesentheids, www.markt-wiesentheid.de. Bewerbungen sollen folgende Informationen enthalten: Band- oder Künstlername; Kurzbeschreibung mit Genre, Repertoire, Herkunft und ähnlichem; Kontaktdaten einer verantwortlichen Person; wenn vorhanden Referenzen in Sozialen Medien oder auf eine Internetseite.

Bewerbung bis 30. Juni an E-Mail: jugendgruppen@wiesentheid.de