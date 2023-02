Auch der letzte Platz war am Samstag in der Steigerwaldhalle in Wiesentheid besetzt. Der Damen-Elferrat der KoKaGe (Kolping-Karneval-Gesellschaft) hatte zur Frauensitzung geladen und die Damen des Landkreises sind gekommen. Unter dem Motto Malle in der Halle gab es bunte und schrille Kostüme zu sehen. Mit Blumengirlanden und Adiletten, als Junggesellinnenabschied oder Bierkönigin hatten sich die feierwütigen Närrinnen verkleidet und vor allem jede Menge Partystimmung im Gepäck.

Berliner Verbiege-Künstler begeistert in Wiesentheid

Aus den Boxen dröhnte entsprechende Musik, allenthalben war das Geräusch von geklopften Schnapsfläschchen zu hören und der eine oder andere Eimer als Trinkgefäß konnte auch gesichtet werden. Die Steigerwaldhalle stand rein optisch den einschlägigen Kneipen auf der Lieblingsinsel der Deutschen in nichts nach. Das Programm unterschied sich aber dann doch deutlich. Die KoKaGe hatte namhafte Gäste vom Männerballett bis Büttenrednerin eingeladen. Gleich zu Anfang kamen die Allersberger Flecklashexen in rasantem Tempo in den Saal und brachten die Bühne mit schneller Akrobatik zum Beben.

Etwas ruhiger aber nicht weniger faszinierend war Philipp Tigris: der Akrobatik-Künstler aus Berlin zeigte erst Hulahoop mit bis zu fünf Reifen gleichzeitig; am späteren Abend kam er noch einmal mit einem Kontorions-Programm. Das bedeutet, den Körper in alle Richtung und Haltungen zu verbiegen. Und so entspannt zu lächeln, wie Tigris, wenn der Kopf am Boden liegt und die Beine rückwärts über das Gesicht gestreckt sind, das muss man erstmal können.

Besonders herzlich begrüßten die beiden Sitzungspräsidentinnen Birgit Kober und Heide Ansorge dann Ines Procter. Die fränkische Putzfraa empfahl den anwesenden Damen, ihre Zeit nicht mir Putzen zu verplempern, das sei nicht nachhaltig. Etwa wenn es ums Fenster putzen geht, sollte frau sich fragen: "Hab ich überhaupt Nachbarn, die das optisch wert sind?" Mit Mann und Kindern im Lockdown, das sei die anstrengendste Zeit überhaupt gewesen: "Die 13-Jährige war auch da, da hab ich mein Müsli in der Früh gleich mit Eierlikör angerührt."

Müsli mit Eierlikör zum Frühstück

Sie sprach wohl vielen der Frauen aus der Seele, frenetischer Applaus war die Antwort. Das erste Männerballett des Abends sorgte dann wieder für begeistertes Mitklatschen. Die Herren vom Carnevalsclub Bergrothenfels brachten eine überraschend lebendige Version vom Dinner for one auf die Bühne, die mit einem wahren Feuerwerk endete.

Turedancer brachten den Saal zum Toben

Dann kam ein weiterer Höhepunkt des Abends: Die Gentlemen, das hauseigene Männerballett, zeigten höchste Tanzkunst. Es ging ums Skifahren, stilecht in 80er-Jahre-Traningsanzügen und mit Oberlippenbart wedelten die Jungs über die Piste auf der Bühne. Rock´n Roll und Swing bot dann die Turn- und Tanzgruppe der Schwarzen Elf Schweinfurt. Die Jungs und Mädels wirbelten mit Saltos und gewagten Figuren über die Bühne. Und am Ende gab es noch ein Ständchen für Tänzerin Marie, die Geburtstag hatte.

Die Stationen einer echten Männerfreundschaft von Kindesbeinen bis ins Rentenalter zeigte das Männerballett Hellsöwer aus Oberthulba. Ein Schachspiel der besonderen Art, mit Tempo und schnellen Kunststücken, zeigte das Männerballett Matzeratis. Und natürlich durfte in Sachen Männerballett auch der amtierende bayerische Meister, die Turedancer aus Zellingen nicht fehlen. Mit einem Stück aus der Welt der Goldgräber brachten sie den Saal zum Toben.

Lizzy Aumeyers Idee für die Lösung der Klimakrise

Und dann gab es noch eine Premiere: Lizzy Aumeyer war zu Gast. Die Kabarettistin zeigte in bewährter Form, dass starke Frauen auch eindeutig das stärkere Geschlecht sind. Sie trug ein Kleid "maßgeschneidert – aber nicht für mich" und erklärte, dass die Klimakrise locker bewältigt werden könne, wenn man Frauen ab 50 mit Hitzewallungen an Kraftwerke anschließe. Sie hatte auch ihren Mann Andreas dabei, der sie bei der Aufführung eines "Puppenpornos" unterstütze.

Zum großen Finale kamen die meisten Künstler und Künstlerinnen noch einmal auf die Bühne. Zusammen mit den Damen aus dem Elferrat und dem Publikum feierten sie noch lange die Frauensitzung. Nach dem Ende des Programms sind dann auch Herren im Saal erlaubt – viele kamen allerdings nicht. Außer als Taxifahrer, um die Damen sicher wieder nach Hause zu bringen.

Mitwirkende der Frauensitzung

Sitzungspräsidentinnen Birgit Kober und Heidi Ansorge; Allersberger Flecklashexen; Philipp Tigris, Hulahoop und Kontorsion, aus Berlin; Ines Procter aus Erlabrunn; Männerballett Bergrothenfels; Bauchredner Marcus Geuss alias Marcelini und Oskar aus Coburg; Männerballett Gentlemen Wiesentheid; Turn- und Tanzgruppe der Schwarzen Elf aus Schweinfurt; Männerballett Hellsöwer aus Oberthulba; Männerballett Matzeratis aus Mittelkalbach; Lizzy Aumeyer; Männerballett Turedancer aus Zellingen.