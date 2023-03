Der Umweltausschuss des Wiesentheider Gemeinderat beschäftigte sich in seiner ersten Sitzung seit fast einem Jahr mit einigen Punkten. Einer davon war, was aus dem einstigen Weinfest-Platz in der Wiesentheider Ortsmitte werden soll. Das Gelände befindet sich direkt hinter dem Rathaus, der Sambach plätschert dort vorbei, ein gut frequentierter Fußweg verlängert die Rehhäusergasse.

Nachdem nun das Weinfest der angrenzenden Weinkellerei nicht mehr auf dem Platz unter den einst schattigen Bäumen stattfinden soll, überlegte der Ausschuss um Vorsitzenden Harald Godron, dass man den Bereich um die Bäume herum als Grünfläche und mit Sitzbänken aufwerten könne. Die Gestaltung will die Kommune selbst in die Hand nehmen, hieß es.

Ein zentrales Thema war der aktuelle Betriebsplan für den 300 Hektar umfassenden Gemeindewald, den Förster Samuel Thumm erläuterte. Zunächst informierte er, dass im Vorjahr 2192 Festmeter Holz eingeschlagen wurden, deutlich mehr als der geplante Hiebsatz (1100 Festmeter). Ein Grund dafür seien viele bereits geschädigte Kiefern gewesen, die gefällt wurden. Für dieses Jahr ist ein Holzeinschlag von 1100 Festmeter vorgesehen, dazu Pflege- und Pflanzmaßnahmen. Nach der Berechnung Thumms wird ein Überschuss von 8266 Euro erwirtschaftet.

Gegen generelles Tempo 30

Außerdem stellte der Förster ein neues Förderprogramm des Bundes für Klimaangepasstes Waldmanagement vor. Der Großteil der erforderlichen Kriterien lasse sich erfüllen, die Gemeinde könne damit nicht nur den Wald, sondern auch die Finanzen etwas aufbessern. Über den Beitritt wird der Gemeinderat noch entscheiden.

In der Sitzung teilte der Vorsitzende des Ausschusses mit, dass der Markt Wiesentheid bereits 56 Gutscheine für Geburtsbäume seit Jahresbeginn 2022 ausgegeben hat. Die Kommune spendiert der jeweiligen Familie für jedes neu geborene Kind in der Gemeinde einen Baum.

Außerdem wurde ein Überblick gegeben, was die Kommune in letzter Zeit zur Klimaneutralität unternommen hat. Unter anderem wurde der Bau von Photovoltaikanlagen erleichtert, die Straßenbeleuchtung auf LED umgestellt oder die Lüftungsanlage in der Steigerwaldhalle optimiert. Weitere, aber noch nicht konkrete Ideen gibt es bereits.

Keine Mehrheit fand der Punkt Beitritt zur Initiative "Lebenswerte Städte und Gemeinden". Kernpunkt dessen ist es, dass Kommunen auf ihren Straßen Tempo 30 anordnen. Außerdem wurde mitgeteilt, dass ein Erlebnisweg für Kinder entstehen soll. Details zu der in einem Waldstück in Richtung Untersambach geplanten Strecke, die Vergabe und Gestaltung, werden im Gemeinderat festgelegt.