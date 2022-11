Offiziell eingeweiht wurde die Erweiterung der Kinderkrippe St. Benedikt in Wiesentheid. Das Gebäude entstand im Neubaugebiet Seeflur in Richtung Feuerbach, direkt neben dem bereits bestehenden ersten Krippengebäude. Laut Bürgermeister Klaus Köhler und Planerin Regina Huller betragen die Kosten für das zweite Krippenhaus 2,4 Millionen Euro, von denen der Markt Wiesentheid 1,67 Millionen Euro als eigenen Anteil bezahlt. Der Rest fließt über Zuwendungen.

Das zusätzliche, nahezu gleiche, Gebäude war notwendig geworden, weil die Prognosen vorhersagten, dass die Betreuungsplätze für Kleinkinder in näherer Zukunft nicht ausreichten. Nach aktuellem Stand wäre das ab März nächsten Jahres der Fall, informierte die Gesamtleiterin der Wiesentheider Kindergärten, Ulrike Schwanfelder.

Ins neue Gebäude werden die Krippenkinder ab Januar einziehen. Fürs erste sind dort zwei Gruppen auf der insgesamt 500 Quadratmeter großen Fläche vorgesehen. Wie das bereits betriebene Krippenhaus (610 Quadratmeter Nutzfläche), ist auch das zweite Gebäude eingeschossig und wieder in Holzbauweise entstanden. Die beiden Krippenhäuser liegen nicht nur nebeneinander, sie sind miteinander verbunden. Man kann direkt von einem ins andere gehen. Die Einrichtungen werden auch pädagogisch nach einem offenen Konzept geführt, hieß es.

Bei der Einweihung erläuterte Bürgermeister Köhler, dass man das bestehende Gebäude quasi gespiegelt habe. "Warum etwas ändern, wenn es sich bewährt hat? Es fügt sich gut ein", so Köhler. In beiden Häusern könnten zukünftig insgesamt 60 Kleinkinder "in einem zeitgemäßen Umfeld" betreut werden.

Planerin Regina Huller erinnerte daran, dass der Beschluss zum Bau vor zwei Jahren getroffen wurde. Baubeginn war im September 2021, bis auf kleinere Dinge und den Außenbereich sei alles fertig. Die Kosten lägen nur wenig über der damaligen Berechnung. Sie zitierte den Leitspruch der Einrichtung, "wo Kinder zuhause sind, wenn sie nicht zuhause sind."

Das nahm auch Simon Kuttenkeuler vom Träger, dem Elisabethenheim e.V. in Würzburg auf. Der Markt Wiesentheid habe ein wunderbares Ambiente geschaffen, in dem sich die Kleinen wohl fühlen. Marlene Engel als zuständige Fachberaterin der Caritas gratulierte zum neuen Gebäude. Schließlich segnete Pfarrer Matthias Eller das Haus. Im Anschluss stand es den Gästen für eine Besichtigung der Räume offen.