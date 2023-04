In der Wiesenbronner Ratssitzung im März wurde zusammen mit Dorfplaner Tom Buchholz die Anpassung der Förderrichtlinien für das gemeindliche Förderprogramm und das kommunale Förderprogramm für das Sanierungsgebiet "Altort Wiesenbronn" besprochen. In der Sitzung am Dienstagabend wurden Nägel mit Köpfen gemacht und die entsprechenden Beschlüsse einstimmig getroffen.

Im Gemeindeprogramm können bei förderfähigen Arbeiten, die in Eigenleistung durchgeführt werden, Materialkosten bis zu 100 Prozent des Einkaufswertes anerkannt werden, die Förderhöchstgrenze liegt bei 5000 Euro. Bei Kosten über 5000 Euro müssen drei vergleichbare Angebote vorgelegt werden.

Anpflanzung von heimischen Arten: Wiesenbronn ist gut aufgestellt

Im kommunalen Programm können bei neuen Gebäuden Dach und Dachaufbauten und das Unterdach, jedoch nicht Dachflächenfenster und Wärmedämmung bezuschusst werden. Außerdem Dachrinnen, Putz und Anstrich der Fassade, jedoch keine Wärmedämmung oder Mauerwerk, sowie Fenster und Haustüre, sofern sie aus Holz hergestellt werden. Die Höhe der Förderung beträgt 30 Prozent der förderfähigen Kosten, maximal 40.000 Euro. Bei förderfähigen Arbeiten, die in Eigenleistung durchgeführt werden, können Materialkosten mit bis zu 100 Prozent des Einkaufswertes anerkannt werden, die Förderhöchstgrenze liegt hier ebenfalls bei 40.000 Euro.

Hendrik Wenigerkind stellte das Förderprogramm der Bundesrepublik für ein klimaangepasstes Waldmanagement zum Umbau des Waldes vor. Zu den Kriterien gehört der Passus, dass etwa fünf Prozent des Gemeindewaldes aus der Nutzung entnommen werden, was in Wiesenbronn etwa zehn Hektar der Waldfläche entspricht. Dazu wurden die Steillagen vorgeschlagen. Weitere Kriterien sind der Vorrang der Naturverjüngung und die Anpflanzung mit heimischen Arten, bei denen Wiesenbronn zum Beispiel mit Elsbeere, Ahorn oder Kirsche gut aufgestellt ist.

Gemeinderäte sehen "keine Nachteile"

Weitere wichtige Punkte sind der Verzicht auf Kahlschlag, des Belassen von Totholz im Wald, mindestens fünf Habitatbäume pro Hektar, Maßnahmen zum Wasserrückhalt und ein Abstand von 40 Metern bei neuen Rückegassen. Bei einer Programmverpflichtung für 20 Jahre erhält die Gemeinde eine Förderung von 100 Euro pro Hektar in den ersten zehn Jahren, danach verringert sich der Betrag. "Ich sehe da keinerlei Nachteile und zehn Hektar aus der Nutzung zu nehmen, tut uns nicht weh", lautete das Fazit des Gemeinderats. Der Vorschlag von Bürgermeister Volkhard Warmdt, das Vorhaben weiter zu verfolgen, wurde einstimmig befürwortet.

Von VG-Kämmerin Antje Teutschbein wurden die Jahresrechnung 2021, die örtliche Rechnungsprüfung 2021 und die Entlastung für die Verwaltung abgewickelt und einstimmig gebilligt, wobei der Bürgermeister von der Abstimmung ausgenommen war. Der evangelische Kindergartenverein beantragte die weitere Förderung der Finanzierung einer Kinderpflegerinnenstelle, wofür im letzten Antrag 24.500 Euro abgerufen wurden. Eine Entscheidung wurde nicht getroffen, da der Gemeinderat erst den Kindergartenhaushalt einsehen möchte. Geändert wurde die Gebührensatzung zur Friedhofs- und Bestattungssatzung bezüglich der Steine für das Urnenfeld. Das Eingravieren auf der Grabplatte steigt von 470 auf 503 Euro und das Einsetzen von Bronzebuchstaben von 735 auf 773 Euro, was einhellig befürwortet wurde.

Wasserpreis steigt zum 1. Januar

Der Bürgermeister gab bekannt, dass Stefan Popp das Klärwärter-Praktikum erfolgreich abgeschlossen hat, womit die rechtlichen Vorgaben für einen zweiten Klärwärter erfüllt sind. Der Wasserpreis steigt ab dem 1. Januar 2024 von 1,20 auf 1,45 Euro pro Kubik. Bei der dritten Oldtimerausfahrt am 3. Juni wird auch Wiesenbronn angefahren. Keine Einwände gab es zur Änderung des Bebauungsplans für das Gewerbegebiet Rüdenhausen, da Wiesenbronner Belange nicht betroffen sind. Der Bürgermeister bedauerte, dass sich niemand für die Schöffenwahl gemeldet hat. Beim Rückblick auf die Bürgerversammlung ging es um einen eventuellen Aufzug im Rathaus, wozu andere Lösungen angestrebt werden, um ein Fernwärmenetz, "falls da Möglichkeiten bestehen", die Größe des Gewerbegebiets im Flächennutzungsplan und um erneuerbare Energien, bei denen der Bürgermeiste die Steigerung von PVA auf den Dächern begrüßte.