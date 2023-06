34 Jubilare feierten am Sonntag Exaudi, 21. Mai, das Fest ihrer Jubelkonfirmation in der evangelischen Friedenskirche, Kitzingen-Siedlung. Nach 25, 50 und 60 Jahren war es für manche ein erstes Wiedersehen nach langer Zeit. "Wiedersehen, Tiefersehen, Weitersehen" – drei Motive, die Pfarrer Bausenwein in Verbindung mit der Jahreslosung verdeutlichte: "Du bist ein Gott, der mich sieht." (1. Mose 16). Der Posaunenchor unter Leitung von Annelies Gaar gestaltete den Gottesdienst in bewährter Weise mit. Beim anschließenden Empfang war Gelegenheit zur persönlichen Begegnung und Gespräche über Erinnerungen an frühere Zeiten. Auch grüne Konfirmanden begleiteten die Jubilare. Ein bewährtes Team sorgte für die festliche Gestaltung des Jubiläums, ebenso für den Schmuck der Kirche. Nicht nur die Erinnerung, sondern besonders die erneute Bestärkung des Glaubens prägt ein Fest wie die Jubelkonfirmation. Der Zuspruch des Segens und der Gang zum gemeinsamen Abendmahl verdeutlichen die Zuwendung Gottes – er ist ein "Gott, der uns sieht".

Von: Michael Bausenwein (Pfarrer, Evang. Luth. Friedenskirche)