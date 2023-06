Fünf Jahre nach dem legendären Charivari-Fest zum Thema "Woodstock" in Rödelsee findet am Samstag, 10. Juni, von 11 bis 22 Uhr im Innenhof von Schloss Crailsheim wieder ein "Little Woodstock" für Jung und Alt statt. Auf dem Programm stehen zahlreiche Kreativangebote, es wird getanzt, gesungen und Musik gehört, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde, die sich im Sinn von Peace, Love and Happiness über viele Gäste freut. Wer seine Hippie-Kleidung noch im Schrank hat, der sollte sie auspacken, denn verkleidete Besucher zahlen statt fünf nur drei Euro Eintritt. Ab circa 17 Uhr spielen im Innenhof und im Schlosskeller die Bands „Tonhelden“ und „Streetgig“. Auf die Kinder warten neben Schmink-, Mal und Bastelangeboten zwei große Hüpfburgen und die Erwachsenen können sich an dem "Teufelsbalken-Eliminator" versuchen. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt.