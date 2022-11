Weil wegen der Umgestaltung des Rathausvorplatzes ohnehin der Abwasserkanal gemacht werden muss, hat der Albertshöfer Gemeinderat eine Sanierung des Rathauses und besonders der Haustechnik ins Auge gefasst. "Wenn sie nur eine Bauunterhalts-Renovierung wollen, sind sie bei rund 100.000 Euro", erklärte der Mainbernheimer Architekt Martin Zeltner in der Ratssitzung.

Bei einer kompletten Sanierung mit neuzeitlicher Heiztechnik sei mit 700.000 Euro aufwärts zu rechnen. Dabei sei aus aktuellem Anlass auch die Abkehr von der Gasheizung und der Wechsel zu einer Pelletsheizung ratsam. "Wir müssen wegen Brandschutz, Wärmeschutz und Schallschutz eine Lösung anbieten, dass dem Haus gerecht wird", erklärte Martin Zeltner. Er erläuterte erste Überlegungen, wie die Nutzung der Räumlichkeiten im 1927 erbauten Rathaus aussehen könnte. "Das Haus ist in einem Zustand, in dem man sich grundsätzliche Überlegungen machen sollte", meinte der Architekt. Vor 40 Jahren war auch noch eine Postsstelle im Rathaus gewesen und zwei gleichwertige Wohnungen im Obergeschoss. Der Tenor am Ratstisch war, auch künftig auf drei Mietwohnungen zu setzen.

Fenstergläser genügen heutigen Ansprüchen nicht mehr

Martin Zeltner sprach von einem sehr guten Dach und besten Werksteingewänden, doch die Fensterläden seien sanierungsbedürftig. Durch mehrere Funkantennen sei der Spitzboden nicht anderweitig nutzbar. Energetisch gesehen ist der Dachaufbau gut, da sehe es an den Außenwänden ganz anders aus. Die Fenster seien Kinder ihrer Zeit und vor allem die Fenstergläser würden heutigen Ansprüchen nicht mehr genügen. Der Fachmann brachte die Option ins Spiel, eventuell die Wohnungen mit Balkonen aufzuwerten, doch da müsse auch das Landesamt für Denkmalpflege mitspielen. Wie Bürgermeister Horst Reuther bemerkte, werden statische Arbeiten notwendig, wenn das Archiv vom Erdgeschoss künftig ins Obergeschoss umziehen soll. Er verwies darauf, dass das Landesamt für Denkmalpflege sich nicht begeistert von den Eingriffen beim Bau von Balkonen gezeigt habe.

"Es hätte für mich schon Charme, eine Sanierung bis zum 100-jährigen Bestehen zu schaffen", meinte Barbara Hügelschäffer, was Martin Zeltner für machbar hielt. "Wichtig wäre, dass sie Entscheidungen treffen, wo die Reise hingehen soll", meinte Martin Zeltner. Weil erst dann seien exakte Planunterlagen und eine Kostenschätzung möglich.