Zu einem Vortrag zum Thema "Fair produzierte Sportbälle" lädt die Fairtrade-Steuerungsgruppe der Stadt Kitzingen am Dienstag, 17. Januar, ab 16 Uhr in den neuen Sitzungssaal des Rathauses ein. Dies geht aus einer Pressemitteilung der Stadt Kitzingen hervor.

Die Farbe, das Material und die Herstellung machen einen guten Ball aus. Aber in Zeiten der Globalisierung und fairen Arbeitsbedingungen gibt es ein noch viel wichtigeres Thema: Wie und unter welchen Bedingungen werden die Bälle produziert? Ein Insider wird im Rahmen des Vortrags genau diese Fragen beantworten, Produktvergleiche mit namhaften Herstellern von Bällen ziehen und die Möglichkeiten beleuchten, wie Sportbälle auch heute schon fair produziert werden können. "Ein Vortrag, der vor allem für unsere zahlreichen Sportvereine, aber auch für die Schulen in der Stadt von Interesse sein sollte", so Bianca Tröge, Vorsitzende der Steuerungsgruppe, abschließend.