Wir haben ein "komfortables Level von Disharmonie mit der Natur" erreicht, zieht John Chester am Ende seines, mit mehreren Filmpreisen, ausgezeichneten Dokumentarfilms "Unsere große kleine Farm" (2018) Resümee. Der Dokumentarfilm begleitet ihn und seine Frau Molly über eine Dauer von zehn Jahren bei dem Aufbau ihrer "Apricot Lane Farms" in Kalifornien, ein Projekt mit dem Ziel, auf einer Fläche von 80 Hektar ökologische Landwirtschaft zu betreiben und das im größtmöglichen Einklang mit der Natur.

Über 60 Gäste fanden sich Ende März zu der Veranstaltung der Umweltstation Kitzinger Land im Roxy Kino in Kitzingen zusammen, um sich den Dokumentarfilm anzuschauen und anschließend den Blick auf Unterfranken zu werfen. Das geht aus einem Schreiben des Kitzinger Landratsamtes hervor, dem auch die folgenden Informationen entnommen sind. In Deutschland ist Unterfranken eine der Regionen, in der sich insbesondere auch die Landwirtschaft immer mehr mit den Folgen der Klimakrise, zum Beispiel dem Verschieben von Vegetationsperioden oder extremer Trockenheit, konfrontiert sieht.

Dass es aber nicht nur in Kalifornien, sondern auch in Unterfranken schon Ideen, Visionen und erste Projekte gibt, Landwirtschaft anders zu denken, trug Jonas Gampe, gelernter Techniker im Garten- und Landschaftsbau und Permakultur Designer, im Anschluss an den Film vor. Jonas Gampe, der 2016 sein erstes und erfolgreiches Buch "Permakultur im Hausgarten" veröffentlichte, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Visionen und Ideen auch in der Praxis auszuprobieren. Nach einem schon seit über zehn Jahren bestehenden Projekt, der Errichtung eines Permakulturparks in Bischbrunn, startete Gampe mit seinem Team ein neues Projekt: In Niklashausen entsteht ein Permakultur-Schauhof, der auch Anlaufstelle für Landwirte werden soll und zeigt, wie man die Bewirtschaftung von Flächen anders denken und auch umsetzen kann.

Jonas Gampe erklärte zudem, anhand eigener gezeichneter Pläne und Fotos, wie eine solche andere Form der Bewirtschaftung von Flächen funktionieren und auch ertragreich sein kann. Im Anschluss an den Vortrag gab es noch einen regen Austausch zwischen den Gästen und dem Vortragenden.