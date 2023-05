Die Klassen 10a und 10b des Gymnasiums Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid (LSH) hatten die Gelegenheit, die Göpfert Maschinen GmbH in Wiesentheid zu besuchen, um tiefere Einblicke in den Aufbau und die Abläufe in einem Unternehmen zu erhalten. Der Besuch des Betriebs diente zudem als Ausgangspunkt für eine mehrwöchige Projektarbeit zum Thema Unternehmensgründung, bei dem die Schülerinnen und Schüler selbstständig ein digitales Firmenkonzept entwickeln und eigene Geschäftsideen umsetzen.

Zu Beginn des Besuchs wurde das Unternehmen durch Florian Göpfert vorgestellt. Dabei erhielten die Jugendlichen unter anderem viele Informationen zur Entwicklung des Betriebs sowie zu Arbeitsweisen in der Firma und Funktionen der produzierten Maschinen. In Bezug auf die Entwicklung eigener Unternehmenskonzepte waren besonders der Aufbau und die Struktur der Göpfert Maschinen GmbH interessant und selbst vermeintliche Kleinigkeiten, wie die Entstehung des Firmenlogos, verdeutlichten, dass viele Entscheidungen am Ende den Erfolg eines Unternehmens beeinflussen.

Anschließend gab es in kleineren Gruppen eine Betriebsführung, unter anderem durch die Geschäftsführerin Esther Göpfert selbst. Der Rundgang während des laufenden Betriebs war eine besondere Erfahrung. Durch die Ausstattung mit Audio-Geräten konnten die Jugendlichen, trotz der Produktion im Hintergrund, alle Informationen deutlich aufnehmen und Fragen stellen. Hier bekamen sie einen Überblick über die gesamte Wertschöpfung im Unternehmen. Von den angelieferten Einzelteilen des Einkaufs bis hin zu den fertigen Maschinen in der Endmontage, welche bei der Auslieferung teilweise Schwertransporter benötigen.

Zum Abschluss konnten weitere Fragen gestellt werden und es kam zum Beispiel die Bedeutung von Alleinstellungsmerkmalen zur Sprache. Die Göpfert Maschinen GmbH möchte die Jugendlichen über den Besuch hinaus unterstützen und steht auch im weiteren Verlauf der Projektarbeit für Fragen zur Verfügung. Darüber hinaus gab es von Seiten der Schülerinnen und Schüler sogar schon erste Anfragen für zukünftige Praktika. Die 10. Klassen und das LSH bedanken sich herzlich für die außergewöhnliche Unterstützung.

Von: Christian Schwerdtfeger (Lehrer, Gymnasium Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid)