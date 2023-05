Johann Georg Krönlein aus Segnitz wirkte im 19. Jahrhundert als Missionar und Sprachforscher in Namibia. Bis heute führen dort Spuren auf ihn zurück. Eine neue Ausstellung in Segnitz widmet sich der Geschichte des afrikanischen Landes und dem Wirken des Missionars.

Während seiner Missionarszeit in Orten wie Berseba lernte und erforschte Krönlein die Sprache Khoekhoegowab und verfasste diverse Übersetzungen. Seinen Einfluss beweisen auch ein Stadtteil von Keetmanshoop und die dortige Schule, die noch heute seinen Namen tragen. Auch auf einem namibischen Briefmarkensatz von 1989, der vier deutsche, in Namibia tätige Missionare abbildet, ist Krönlein zu sehen.

Ausstellung als Grundlage für Partnerschaft mit Namibia

Die Ausstellung eröffnen wird ein Vortragsabend, an dem der Allgäuer Briefmarkensammler Winfried Adolf über die Entstehung des Postwesens in Namibia referieren wird. Der ehemalige Pastor und ebenfalls in Namibia tätige Missionar Walter Moritz aus Bielefeld wird die Sprache Khoekhoegowab, an der auch Krönlein geforscht hatte, vorstellen. Ausgestellt werden neben Poststücken auch namibische Musikinstrumente und Gebrauchsstücke.

Zusätzlich zur Ausstellung wird in der Alten Schule Segnitz eine Namibia-Bibliothek eingerichtet, die zum festen Bestandteil des Gemeindearchivs werden soll. Viele Exponate hat Walter Moritz der Gemeinde vermacht. Nach Auskunft des Segnitzer Archivars Norbert Bischoff soll die Bibliothek als Grundlage für die Wiederaufnahme einer Partnerschaft zwischen Segnitz und Namibia dienen.

Die Ausstellung wird nicht vorrangig die differenzierte Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte behandeln, sondern die Spuren aufzeigen, die der Segnitzer Missionar in Namibia hinterlassen hat.