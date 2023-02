Der Duft von selbstgebackenen Marktbrääteer Berches und koscherem Wein, ihr Geschmack, Schabbeslieder aus Franken aus der Marktbreiter Synagoge und jüdischen Häusern in der Schul- und Pförtleinsgasse, ein hergerichteter Schabbestisch; dazu Erzähltes aus Marktbreiter jüdischen Familien: Viele Sinne waren angesprochen beim ersten Abend der Vortragsreihe "Die anderen Marktbreiter" über jüdisches Leben in dem Mainstädtchen. Die Frankenbundgruppe Marktbreit/Ochsenfurt hatte alle Interessierten in die Rathausdiele eingeladen. Mehr als doppelt so viele wie erwartet waren in den Vortragssaal gekommen. Hans Schlumberger, in Marktbreit aufgewachsener Pfarrer im Ruhestand und jahrelanger wissenschaftlicher Mitarbeiter des Synagogenbandes Bayern, hat schon vor seiner Forschungsarbeit viele Freunde in Israel und den Vereinigten Staaten gewonnen. Sie vertrauten ihm ihre Kindheitserinnerungen und die ihrer Eltern in der Marktbreiter, aber auch in anderen mainfränkischen jüdischen Gemeinden an.

Von diesen Erinnerungen hatte Schlumberger "echte Marktbreiter Erinnerungen" ausgewählt. Vom Berchesbacken beim Rupps Beck und "derhemm" war die Rede, vom Schabbesmahl in der Kochkiste oder dem Grudeofen, von den Blechhauben über den koscheren Hackstöcken bei den nichtjüdischen Marktbreiter Metzgern, von den Kindern, die "für er Zehnerle" als Schabbesgojim bei jüdische Nachbarn das Licht einschalteten, vom festlichen Freitagabendgottesdienst in der großen Marktbreiter Synagoge. Bei alledem lernten die etwa 75 Erschienenen kennen, was die Toratreue der "milden Orthodoxie" der Marktbreiter Gemeinde konkret bedeutete.

Das Grauen der Nazizeit kam am Rande vor - als die Berches auf einmal ohne Eier gebacken werden mussten, weil die Juden ihre Hühner abliefern mussten und keine Eier mehr kaufen durften und man in den Teig stattdessen zerdrückte Pellkartoffeln gab und die Zopfbrote mit Ochsenfurter Melassesirup bestrich und mit Kümmel bestreute, statt mit Eigelb und Mohn.

Von: Peter Wesselowsky (1. Vorsitzender, Frankenbund Gruppe Marktbreit/Ochsenfurt)