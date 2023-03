Der Dettelbacher Stadtrat auf dem Weg in die Zukunft: Die Stadt nimmt an dem Modellprojekt "Smarte Gemeinde – auf dem Weg in die digitale Zukunft" teil. Ziel ist es, eine passgenaue Digitalisierungsstrategie für die teilnehmenden Kommunen zu erarbeiten. Ein entsprechendes Strategiepapier zur digitalen Transformation wird in der Stadtratssitzung am Montag, 13. März, durch Mitarbeiter der Technischen Hochschule Deggendorf vorgestellt.

Zudem geht es in der Sitzung um die Umgestaltung des Mainufers; hierzu wird der Sachstand erläutert. Eine weitere Rolle spielt der Ausbau des Nahwärmenetzes. Eine neue Anlage könnte direkt an der Maintalhalle entstehen. Weitere Standorte könnten der Schotterplatz oder die Realschule sein.

Schließlich dreht sich alles ums liebe Geld: Der Haushalt für 2023 wird ebenso verabschiedet wie ein Investitionsplan. Der Entwurf sieht dabei eine Entnahme aus der Rücklage von fünf Millionen Euro vor.

Beginn der Sitzung am Montag, 13. März, ist um 19 Uhr im Sitzungssaal des Historischen Rathauses.