"Wichtig ist: Es kann nichts mehr schiefgehen." Das sagte Thomas Witzel von der Firma Schiller Medizintechnik am Donnerstagabend im Mainstockheimer Gemeinderat, als er den Räten die Funktion eines Defibrillators vorführte. Der Vorteil des Geräts, das künftig an der Mehrzweckhalle hängen soll: Es sagt den Laien, die es einsetzen müssen genau, was zu tun ist.

Vor einigen Sitzungen hatten der Mainstockheimer Rat den Kauf eines solchen Geräts beschlossen, am Donnerstag erfolgte die Einweisung und die offizielle Inbetriebnahme. Dabei erläuterte der Fachmann, wie das Gerät zu nutzen ist - alle Schritte werden vom Defibrillator vorgegeben und auch eine Auslösung des Elektrostoßes erfolgt nur dann, wenn es nötig ist. "Wenn es einmal in Gebrauch war, dann sagt keiner mehr was über den Preis", so Witzel.

Auch wichtig: Der installierte Akku hält etwa drei Jahre. Ab und an ist eine Sichtkontrolle nötig, um Fehlermeldungen für eine Wartung zu sehen. Vandalismus komme kaum vor, Beschädigungen an den Geräten seien "verschwindend gering". Der genauen Standort soll noch festgelegt werden.

Eigene Satzung für die Feuerwehr

Bis zur nächsten Sitzung dauert es wohl, bis auch die Gemeinde Mainstockheim eine eigene Satzung für die freiwillige Feuerwehr erhält. Beim Entwurf hielt sich die Verwaltung an die Vorgaben der Mustersatzung des Innenministeriums und des Gemeindetags. Allerdings hat sich wohl ein Fehler eingeschlichen, denn es wird auf Teile der Satzung verwiesen, die nicht vorhanden sind. Dies hatte Ratsmitglied Ralf Menger nach Lektüre des Satzungsentwurfs festgestellt und moniert. Bürgermeister Karl-Dieter Fuchs sagte eine Prüfung und eine erneute Diskussion für die nächste Sitzung zu.

Kopfschütteln bei Bürgermeister Fuchs: Bei der Überprüfung der "ach so maroden" örtlichen Kläranlage gab es keine Beanstandungen. Dies stehe im Widerspruch zur im Jahr 2025 auslaufenden Betriebsgenehmigung und bis dahin getroffenen Entscheidung zum Neubau oder Anschluss an die Anlage einer Nachbargemeinde.

Sollen anstehende Wartungsarbeiten bei privaten Wasserenthärtungsanlagen noch durchgeführt werden? Eine Frage, die dem Bürgermeister derzeit immer wieder gestellt wird. Da die gemeindliche Enthärtungsanlage wohl im August in Betrieb gehen soll, rät das Ortsoberhaupt von dieser Investition ab.

Lob gab es für den neuen Fährmann, der Enkel des letzten "richtigen Fährmanns" Mainstockheims, der sehr engagiert ist. Sowohl für das Weinfest, als auch für das Sonnwendfeuer werden die Sperrzeiten verkürzt.