Zu einer Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen soll es laut Pressebericht der Polizei bereits am Donnerstag vergangene Woche gekommen sein. Anzeige erstattet hatte eine 16-Jährige. Sie gab an, dass sie um 16.20 Uhr auf dem Rathausplatz einen ihr flüchtig bekannten 17-Jährigen getroffen habe, der in Begleitung von zwei ihr unbekannten Freunden gewesen wäre. Im weiteren Verlauf hätte der Bekannte sie belästigt und geschlagen. Der 17-Jährige bestreitet den Vorfall und erstattete Gegenanzeige wegen Verleumdung.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.