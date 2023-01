Vor kurzem konnten alle Päckchen von der gemeinsamen Weihnachtswichtelaktion der Freiwilligenagentur GemeinSinn und dem Mehrgenerationenhaus Kitzingen verteilt werden. "Bei unserer Weihnachtsaktion wurden die Päckchen nicht ins Ausland transportiert. Sondern wir verteilten sie an Menschen in der Stadt und im Landkreis Kitzingen", erklärt Tanja Kraev vom Mehrgenerationenhaus Kitzingen. "Auch bei uns gibt es nämlich Leute, die es nicht so dicke haben." Nadja Ruhnau-Warm von GemeinSinn ergänzt: "Wir haben hier viele Bedürftige: die komplette Bandbreite von Flüchtlingen über Kranke bis hin zu Menschen, die ein Schicksalsschlag gebeutelt hat." Speziell Kindern und älteren Menschen wollten die Wichtel helfen.

Deshalb haben sie drei Kategorien gebildet. Kinder von drei bis sechs Jahre, Kinder/Jugendliche von sieben bis 14 Jahre und Menschen ab 65 Jahre. Für diese drei Gruppen konnte jeder, der möchte, ein Weihnachtspaket packen. Schließlich sorgten die Wichtel dafür, dass es dort ankommt, wo es gebraucht wird und den Empfängern echte Freude macht.

Zusammen konnten Nadja Ruhnau-Warm von GemeinSinn und Tanja Kraev die Wichtelgeschenke zum Beispiel an Kinder aus der Gemeinschaftsunterkunft im Innopark oder dem Corlette Circle Kitzingen oder Senioren bei der Tafel verteilt werden und so den Menschen eine kleine Weihnachtsfreude bescheren.

"Die Aktion wurde super angenommen und wir haben sehr viele Wichtelgeschenke erhalten. Wir haben uns über die zahlreichen Geschenke sehr gefreut. Die strahlenden Augen der Beschenkten war ein riesiger Dank." sagte Nadja Ruhnau-Warm abschließend über die gemeinsame Wichtelaktion.

Von: Denise Schuster (Büro des Kreisgeschäftsführers, Bayerisches Rotes Kreuz Kreisverband Kitzingen)