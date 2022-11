"Gemeinsam. Aktiv. Bewegen." - unter diesem Motto führt der Sport Club Mainsondheim für seine Mitglieder und Freunde bereits seit 2016 Frühlings- und Herbstwanderungen in unserer Region durch.

Jetzt, im goldenen Oktober 2022, war der westliche Steigerwald um Ilmbach mit der TraumRunde Prichsenstadt unser Ziel. Diese liefen wir mit 22 Wanderer*innen ab dem Schörnborn`schen Jagdhaus Ilmbach, in dem auch unser Schlusshock stattfand.

Der Freitag zuvor bot Dauerregen, der nichts Gutes für unsere Aktion versprach. Doch wider Erwarten war am Samstag herrlicher Sonnenschein angesagt. Wenn auch die Waldwege durch Regen und Laub glitschig und teilweise schwer zu laufen waren, blieb unsere Gruppe von Stürzen verschont.

Die Strecke führte uns durch den Schönborn‘schen Wald zum Aussichtspunkt am Glösberg bei Gräfenneuses. Nach kurzer Rast ging es weiter. Gemeinsam auf unserer TraumRunde liefen wir auch ein Stück des Kelten-Erlebnisweges, der eine Gesamtlänge von 254 Kilometern hat und von Bad Windsheim bis Meiningen führt.

Der herbstliche Ilmbacher Wald bot als nächste Punkte die Trunk-Hütte und den Eselsbrunnen. Anschließend kamen wir dann durch den an diesen Tag sehr rutschigen und schwer zu laufenden Hohlweg bei Kilometer 6,5 an einen alten Steinbruch und am Schlossberg vorbei zum Ausblick und Rastplatz am weißen Kreuz. Hier genossen wir den herrlichen Blick über herbstbunte Weinberge und Wälder, über Kirchschönbach ins Kitzinger Land. Hier befindet sich auch ein historischer Weinberg mit historischen Rebsorten der erstmals 1421 erwähnt wurde. Danach war es nur noch knapp einen Kilometer zu unserem Etappenziel, dem Jagdhaus` wir hatten es geschafft!

Von: Peter Kapp (SCM Walking-Abteilung, SC Mainsondheim)