"Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage" – die Mädchenrealschule Volkach trägt dieses Gütesiegel nicht nur, sie füllt es auch inhaltlich. So fand bereits zum zweiten Mal die Werte-Woche an der Schule statt. Akzeptanz, Loyalität, Vertrauen und Freiheit wurden als Werte zur Umsetzung von Diversity und gelebter Toleranz gewählt und mit Diskussionen und Spielimpulsen projektartig in allen Klassen umgesetzt. Die Initiative ging vom Wahlfach Wert(e)volle Schule aus. Die Schülerinnen dieser Gruppe entschieden sich zudem auch für den Wert Nachhaltigkeit, um in dieser wertorientierten Woche auf Klima- und Energiekrise aufmerksam zu machen und die Schüler durch die Initiative "Grünes Klassenzimmer" zu bewusstem Einsatz für die Umwelt in Aktion zu bringen.

Von: Madline Reinhart (Lehrerin, Mädchenrealschule Volkach)