Unter dem Motto "Werte machen Schule" trafen sich 26 Schüler der 8. und 9. Klasse aller Schularten aus ganz Bayern für eine Woche im Schullandheim Bad Windsheim zu einer intensiven Ausbildungswoche. Aber was steht eigentlich hinter "Werte machen Schule"?

Es ist ganz klar: Junge Menschen brauchen Werte in unserer Gesellschaft. Und so kamen die ausgewählten Schüler auf Einladung des Kultusministeriums zusammen. Intensiv setzten sie sich im Laufe der Woche unter professioneller Anleitung von Lehrern, Experten und Sozialpädagogen in verschiedenen Workshops mit Werten wie z.B. Respekt, Zusammenhalt, Hilfsbereitschaft, Toleranz, Wertschätzung und Nachhaltigkeit auseinander. Dies geschah nicht nur im Hinblick auf ihre eigenen persönlichen Werte, sondern auch im Sinne der sie in der Schule umgebenden Gesellschaft. So setzten sie sich z.B. mit der Wirkung von Influencern auseinander und drehten in Gruppen eigenen kleine Videos zu einem selbst ausgewählten Wert.

Im Laufe der Woche wuchs die große Gruppe schnell zusammen und es entstanden nicht nur erste Freundschaften, sondern auch eine tolle Gruppendynamik. Und so fiel es den Aktiven leichter, gemeinsam verschiedenste Ideen für Projekte zu entwickeln, wie sie das Thema Werte später auch an ihren Schulen mehr in den Mittelpunkt rücken könnten. Am Ende der Woche präsentierten alle Schüler freudig ihre Ergebnisse und der Funke sprang schnell ins Publikum über.

An der DPE sind wir nun sehr stolz, Mika Schmerbeck aus der 8M als einen frisch gebackenen Wertebotschafter begrüßen zu dürfen, beglückwünschen ihn und sind schon neugierig auf seine Projektideen für die Schule.

Von: Martina Dexler (Lehrerin, Dr.-Paul-Eber-Schule, Kitzingen)