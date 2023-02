Anlässlich der Initiative "Werte machen Schule" wurde Mark Weidt, ein Schüler der neunten Jahrgangsstufe, zum neuen Wertebotschafter der Realschule Dettelbach ausgebildet. Hierfür verbrachte er mit 20 weiteren Wertebotschaftern eine Ausbildungswoche in Leinach. Mark Weidt zeigte sich begeistert von der Initiative und den vermittelten Grundlagen, die ihm nun dabei helfen werden, eigene Aktionen an der Realschule Dettelbach zu starten. Gemeinsam mit der SMV, den Botschaftern der Aktion "Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage" und den Verbindungslehrern wird der Schüler nun in den kommenden Wochen einige Projekte an Realschule initiieren und durchführen, um auf wichtige Werte hinzuweisen und diese zu fördern. Seinen Titel und die dazugehörige Urkunde erhielt Mark Weidt bei einer feierlichen Veranstaltung von Staatssekretärin Anna Stolz überreicht.

Von: Florian Huth (Lehrer, Staatliche Realschule Dettelbach)