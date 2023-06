Der bayernweite Schülerzeitungswettbewerb "Blattmacher" geht in die heiße Phase: Nachdem die Redaktion von "PEERplus" des Egbert-Gymnasiums im letzten Jahr gewonnen hatte, durfte sie diesmal in der Jury mitarbeiten, um die neuen Preisträger zu küren. Die Sitzung fand im Verlagsturm der Süddeutschen Zeitung in München statt. Dort gab es erst einmal eine Menge zu lesen, schließlich hatten etwa 100 Redaktionen ihre Hefte eingesendet, die meisten davon in der Kategorie "Gymnasium". In intensiven Diskussionen tauschten die Schüler aus Münsterschwarzach ihre Argumente mit den Redakteuren der Süddeutschen Zeitung, mit Vertretern des Kultusministeriums und der Nemetschek-Stiftung aus. Nach der Einigung, die hier noch nicht verraten wird, durfte die Delegation aus Münsterschwarzach noch die Laudatio für die Siegerredaktion schreiben. Nach vierstündiger Jury-Arbeit hoch über den Dächern Münchens im 25. Stock traten die Schwarzacher die Heimreise an. Im nächsten Jahr darf die PEER wieder mit ihrem Magazin an dem Wettbewerb teilnehmen.

Von: Reinhard Klos (Mitarbeiter in der Schulleitung, Egbert-Gymnasium Münsterschwarzach)