Alle Bücherliebhaberinnen aus der 9. und 10. Jahrgangsstufe der Mädchenrealschule machten sich bereit für einen Ausflug auf die Frankfurter Buchmesse. Den über 40 Schülerinnen konnte das Wetter die Laune nicht verderben, denn in den vier Messehallen vergaß man den Regen vor der Tür ganz schnell. An den verschiedenen Verlagsständen war für jeden Geschmack etwas geboten und schon bald waren die Schülerinnen ganz und gar in die fesselnde Welt der Bücher abgetaucht. Erschöpft, zufrieden und teils mit etlichen Lektüren für die nächsten Ferien ausgerüstet, kehrten alle wieder nach Volkach zurück.

Von: Klara Adams (Konrektorin, Mädchenrealschule Volkach)