Der „Multifunktionsfranke“ Oti Schmelzer kommt am Samstag, 13. Mai, ins Kulturzentrum Deutsche Fastnacht-Akademie in Kitzingen. Der Kabarettist präsentiert komödiantische Kapriolen mit „Wenns läfft, dann läffts“. Laut Ankündigung ist alles dabei: Aktuelle Erkenntnisse, fränkische Weisheiten und was sich sonst noch in den Jahren angesammelt hat. Sein Leitspruch „Der Wahnsinn ruft – sag ihm, ich ruf zurück!“ lässt keine schräge, fränkische Erkenntnis aus. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Karten gibt es unter www.okticket.de und bei allen Vorverkaufsstellen von okticket.de