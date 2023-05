Welche Lebewesen gibt es im und am Main? Welche Geräusche hört man mit geschlossenen Augen direkt am Mainufer? Woher kommt überhaupt das Wasser des Mains? Die Antworten darauf gab es im Geographieunterricht, aber nicht wie gewöhnlich im Schulhaus der Staatlichen Realschule Dettelbach, sondern "live" in der Natur. Für die Klasse 5c ging es nach Marktsteft zur Umweltstation. Dabei bot der Naturschutzwächter Michael Fahrmeier zusammen mit der Leiterin der Umweltstation Ronja Rohlik ein abwechslungsreiches Programm an: Die Schülerinnen und Schüler wurden zu Forschern und Entdeckern am Main und erkundeten beispielsweise mit Becherlupen verschiedene Lebensarten. Mit spielerischen Methoden lernten die Schülerinnen und Schüler die Natur mit unterschiedlichen Sinnen wahrzunehmen und gingen gemeinsam auf eine spannende Entdeckungstour am Wasser und erforschten die "Wildnis vor der Haustür". Der Landkreis Kitzingen engagiert sich seit vielen Jahren im Bereich "Bildung für nachhaltige Entwicklung". Seit Herbst 2022 ist die Umweltstation als "Staatlich anerkannte Umweltstation" zertifiziert und in Marktsteft ansässig.

Von: Florian Huth (Lehrer, Staatliche Realschule Dettelbach)