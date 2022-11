Gereift – aber nicht eingerostet, im Gegenteil. Nach über zehn Jahren Pause sind die Fräuleins alias Anja Gutgesell, Edeltraud Rupek und Marion Neuendorf wieder da. Das geht aus einer Pressemitteilung des städtischen Bildungs- und Kulturhauses Alte Synagoge hervor. „Revival mit Mozart“ heißt das neue Programm der Sängerinnen, in dem Chansons der 20er bis 40er Jahre auf die Zauberflöte treffen. Damit haben sie den Publikumspreis des Mozartfest-Wettbewerbes und den Opus Klassik-Award 2021 gewonnen. Am Samstag, 12. November, ab 20 Uhr sind „Die Fräuleins“ mit ihrem Pianisten Jeremy Atkin in der Alten Synagoge in Kitzingen zu erleben. Karten gibt es in der Touristinfo, online auf https://s-access.eu/Kitzingen/ sowie an der Abendkasse ab 19 Uhr.