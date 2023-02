Ein Programm zur Emanzipation, nicht nur auf fastnächtlicher Ebene, präsentiert das Deutsche Fastnachtmuseum am Donnerstag, 16. Februar, um 19 Uhr im Saal der Akademie, teilt das Fastnachtmuseum mit.

Hans Driesel und das Museumsteam Katrin Hesse, Ingrid Klier, Britta Volbers und Romana Wahner blättern auf höchst amüsante Weise im Bilderbuch der Frauengeschichte(n). Dabei kommt auch immer wieder zutage, wie die "unterdrückte" Weiblichkeit ihre "Unterdrücker" am Nasenring durch die Weltmanege führte. Auch mit den Waffen der Frau.

So riet zum Beispiel nicht erst Alice Schwarzer zum "Streik im Bett" - dieser Aufruf findet sich schon vierhundert Jahre vor Christus in der Komödie "Lysistrata" von Aristophanes. Doch die Akteurinnen bleiben nicht in der Antike. Neben Betrachtungen zur Gründung des ersten Frauenkomitees vor 199 Jahren finden sich Namen wie Margit Sponheimer und die ersten Ritterinnen "Wider den tierischen Ernst". Auszüge aus Frauen-Reden unserer Tage runden das Programm ab.

Der Eintritt beträgt 12 Euro, Schüler und Studenten 6 Euro. Anmeldung per E-Mail an: info@deutsches-fastnachtmuseum.de oder unter Tel.: (09321) 23355.