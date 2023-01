Mit Seinsheimer Kellerbier oder einem anderen Getränk stießen Mitglieder des Gemeinderats und Beschäftigte der Marktgemeinde Seinsheim zusammen mit Bürgermeisterin Ruth Albrecht auf ein gutes Jahr 2023 an. In ihrem Rückblick ging Albrecht auf viele Projekte ein, aber auch auf unschöne Dinge, die sie bei ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit nicht gebraucht hätte.

Coronabedingt sei ein solches Treffen, wie jetzt in der Kirchenburg Tiefenstockheim, in gemütlicher Runde erst zum Start ins dritte Jahr möglich gewesen, bedauerte Bürgermeisterin Ruth Albrecht. So reichte ihr Rückblick bis 2020 zurück. Die Zahl der Sitzungen des Marktgemeinderats seien in den Jahren gestiegen. 2020 hatte sich der Rat zu zwölf Sitzungen mit 159 Tagesordnungspunkten getroffen. 2021 waren es 13 Sitzungen mit 201 Themen, 2015 mussten es 15 Sitzungen sein und zudem Treffen der eingerichteten Arbeitsgruppen.

Die Bürgermeisterin hätte sich oft mehr Unterstützung gewünscht

Mitten in Corona sei ihre Amtszeit losgegangen. "Es waren auch für mich zwei harte Jahre und es ist nicht alles rund und gut gelaufen", räumte Ruth Albrecht ein. Manche Situationen hätten sie enttäuscht, oft hätte sie sich mehr Unterstützung gewünscht. Solche Lernprozesse müsse sie wohl durchlaufen. Doch das Amt des Bürgermeisters sei ein Ehrenamt. Sie mache es zu 100 Prozent, wie es in einer Gemeinde wie Seinsheim auch nicht anders möglich sei. Hier hakte ihr Stellvertreter Jürgen Merbecks nach ihrer Rede ein. Er bestätigte, dass die Arbeit nicht immer lustig sei, doch "die Ruth macht das mit 1000 Prozent".

Albrecht wünscht sich mehr Achtsamkeit untereinander. "Es ist nicht alles selbstverständlich, was selbstverständlich erscheint." Seit 2020 sei aber viel auf den Weg gebracht worden, freut sich die Bürgermeisterin. Ihr erstes Projekt, das sie noch zusammen mit ihrem Vorgänger Heinz Dorsch kurz vor Amtsantritt angefangen hatte, das Baugebiet "Wässerndorf II", sei fertig, sieben von elf Bauplätzen seien verkauft. Weiter nannte sie die Freistellung eines Stücks der Stadtmauer am Friedhof, das Ende der Flurbereinigung nach 37 Jahren, die Verabschiedung von Heinz Dorsch – pandemiebedingt erst nach 506 Tagen, den Beachvolleyballplatz, erneuerte Gehsteige oder den Selfie-Point.

Die Arbeit wird dem Gemeinderat nicht ausgehen

Die Arbeit wird dem Gemeinderat aber nicht ausgehen. Sie nannte dabei den Neubau des Bauhofs, des Kindergartens und der Kläranlage, den Bau des Dorfgemeinschaftshauses in Iffigheim oder das Jugendhaus in Seinsheim, bei dem nun die Jugend am Zug sei. Weiter stünden die Friedhöfe und Urnengräber auf der Arbeitsliste, ebenso sie Verkehrsüberwachung. Da werde bald geblitzt, warnte sie vor. Auch das Amtshaus sei nicht vergessen.

Albrecht dankte dem Bauhofteam, das manchen "Unverschämtheiten aus den Reihen der Bürgerschaft" ausgesetzt gewesen sei. Sie riet, sich an die positiven Erlebnisse zu erinnern, wenn zum Beispiel eine Runde Leberkäsbrötchen ausgegeben würden, weil der Gehweg so schön geworden sei. Ihr Dank galt auch dem Kindergartenteam, das nun eine Tandem-Leitung habe. Gerade während der Coronazeit sei dem Team viel abverlangt worden.

Danke sagte sie auch dem Marktgemeinderat, auch wenn dieser es bislang noch nicht geschafft habe, einmal vollständig zu tagen. Mittlerweile hätten zwei Ratsmitglieder ihr Mandat niedergelegt. Mangels Nachrücker bleibe somit ein Platz für die nächste drei Jahre leer.