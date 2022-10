Der Possenheimer "Kracken-Express" war am Samstag wieder los zur Kirchweih. Und auch wenn die Dorfjugend, die traditionell auf einem Hänger vom Traktor zu ihrer Zuhörerschaft am Marktplatz gezogen wurde, um die Kirchweihpredigt zu verlesen, zugeben musste, "nicht allzuviel berichten" zu können: Es waren doch wieder eine Stücke dabei, die zum Schmunzeln und herzhaftem Lachen anregten.

Nachdem die Bevölkerung am Tag 3 ihrer Kirchweih bereits nach Kirchgang, einem reichhaltigen Mittagessen im Bürgerhaus und Geschicklichkeits- und Schätzspiel schon einen ereignisreichen Tag hinter sich hatte, kam noch die Predigt als Höhepunkt oben drauf. Hanna und Bernhard Pfeuffer, Markus und Laura Adler sowie Peter Hartmann wechselten sich als Redner ab. Zwei Jahre lang hatte es keine Kirchweihpredigt gegeben – wegen den Corona-Auflagen.

Das Virus war auch gleich der Anlass für die erste Geschichte und einen Seitenhieb auf die Nachbarn in Dornheim. Die hatten bekanntlich vor zwei Jahren im Anschluss an ihre Kirchweih für bundesweit einzigartige Inzidenzen gesorgt und machten so den Possenheimern unfreiwillig einen Strich durch die Rechnung bei ihrer Kirchwehfeier am Wochenende darauf. Die zeigten sich aber versöhnlich: "E Fässla Bier, und der Käs' ist gessn", reimten die Prediger.

Unter dem Motto "Dorfkinner unterwegs in der Stadt" wurde der ereignisreiche Besuch einer Abordnung Possenheimer in der Würzbuger Posthalle noch einmal ausgebreitet. Schon die Fahrt im mit 9-Euro-Ticket-Reisenden überfüllten Zug war ein Erlebnis, danach das mehr oder weniger von Erfolg gekrönte Anbandeln verschiedener Junggesellen mit Mädchen aus der Stadt – und die Heimreise musste dann auch noch mit dem Taxi geschehen.

Und dann war da noch das schwierige Gewöhnen an die neue Linksabbiegerspur, über die man von der B8 seit kurzem nach Possenheim kommt und die bei manchen für Verwirrung sorgt sowie ein Kirchweihbaum zum stückweise zusammensetzen. Kuriositäten, wie sie auch in den kurzen "Wussten Sie schon?"-Stücken zum Abschluss angerissen wurden und wieder mal für Heiterkeit sorgten. Dabei wurde abermals Weinprinz Florian I. auf die Schippe genommen, aber auch die Feuerwehr, die ihren Vorstand bald angeblich mittels einer Casting-Show wählen will.

"Lasst dem inneren Kind freien Lauf" animierten die Kirchweihprediger ihre Possenheimer, im nächsten Jahr für mehr Stoff für die Kirchweihpredigt zu sorgen.