Die 9. Jahrgangsstufe der Staatlichen Realschule Dettelbach nahm am "Phywe-Schulpreis Digitaler Unterricht 2022" teil und war in der Kategorie "Bester digitaler Unterricht" erfolgreich. Die Phywe Systeme GmbH & Co. KG ist ein Hersteller von Lehr- und Lernmitteln im naturwissenschaftlichen Bereich und möchte zukunftsorientierte Entwicklungen unterstützen, begleiten und vorantreiben. Ideen, Engagement, Kompetenz, Motivation, Umsetzung und Ergebnisse werden besonders honoriert.

Die Realschule war unter 80 Bewerbungen erfolgreich und wurde mit einer Schullizenz für naturwissenschaftliche Fächern der Lehr- und Lernplattform "curricuLAB" und einem Phywe-Wertgutschein über 1000 Euro belohnt. Eine Urkunde und ein Schild zur Kennzeichnung der Schule als Preisträger kommen hinzu.

Digitale Werkzeuge halfen bei der Flugvorbereitung

Die Schule schaffte es, den Unterricht in den Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT), begleitet von MINT-Koordinator Roman Kruse, aus den Klassenzimmern bis nahe ans Weltall zu tragen. Der Stratosphärenflug wurde mit Kooperationspartnern vorbereitet, bis 2022 der kleine Satellit an einem Helium-Ballon abhob, bis in 35.063 Meter Höhe stieg und an einem kleinen Fallschirm zurückkehrte.

Digitale Werkzeuge halfen bei der Flugvorbereitung, der Flugroutenberechnung, der Ortung der Landung und der Auswertung der Messdaten. Damit wurde nicht nur naturwissenschaftlicher Unterricht modern und anwendungsbezogen möglich, die Teilnehmenden erfuhren abgestimmt mit der Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt und dem Fraunhofer-Institut Würzburg auch wertvolle Einblicke in die Medienkompetenz, einsetzbar in einer immer komplexer werdenden digitalen Berufswelt.

Einer Schule auf dem neuesten Stand

Die Bewerbung passte zu dem seit zwei Jahren praktizierten Unterricht an der Realschule, unterstrich Schulleiter Stefan Wolbert bei der Preisübergabe und würdigte die zunehmend gute Ausstattung der Schule. Digitale Anwendungen hätten vor allem den naturwissenschaftlichen Unterricht verändert. Bei einer Schule auf dem neuesten Stand gehöre eine Auszeichnung dazu.

Die Herausforderung bestand für die Teilnehmenden vor allem in genauen Berechnungen, damit der Ballon auf die erforderliche Höhe stieg und wohlbehalten zur Erde zurückkehren konnte. Vom Abheben bis zur Landung verfolgten eingebaute Kameras und Messgeräte Veränderungen der mitgeführten Stoffe sowie das Flugverhalten des Ballons und zeichneten alles auf.

Bei der Preisübergabe sprach Lars Grundmann von Phywe begeistert und fasziniert zugleich vom Einsatz der Schülerinnen und Schüler von der Projektierung bis zur Landung. Das Wichtigste seien dabei das Lernen von Projektarbeit, Kommunikation sowie aus den Anforderungen Profile zu entwickeln und erfolgreich umzusetzen – ein wesentlicher Grundstein für die weitere schulische und berufliche Entwicklung. Gleichzeitig konnten die Teilnehmenden Erfahrungen sammeln, wie an Hochschulen wissenschaftlich gearbeitet wird.