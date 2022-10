Ein 20-jähriger Autofahrer befuhr am Freitag gegen 7 Uhr in Schwarzach die Rampe vom Kreisverkehr in Richtung Volkach. Hier fuhr er laut Polizeibericht aus Unachtsamkeit auf das Heck des Wagens einer 42-jährigen Frau auf, die verkehrsbedingt halten musste. Beide Fahrzeuge wurden an den Stoßstangen beschädigt.

Ein weiterer Auffahrunfall wird aus Kitzingen gemeldet. Ebenfalls am Freitag gegen 12.50 Uhr befuhren dicht hintereinander zwei Autofahrer die Heinrich-Huppmann-Straße von Albertshofen kommend. Der Vorausfahrende musste an der Einmündung in die Nordtangente verkehrsbedingt abbremsen. Sein Hintermann konnte aufgrund des zu geringen Sicherheitsabstandes nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt, konnten jedoch anschließend noch weiter fahren.

Vorschaubild: © Heiko Becker