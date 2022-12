Der Heilige Abend an sich hat schon was Besonderes und ein Gottesdienstbesuch gehört hier natürlich mit dazu. Wenn der Gottesdienst ein Familiengottesdienst ist und hier dann noch Kinder ein tolles Krippenspiel aufführen, ist das ein perfekter Start in das Weihnachtsfest, so geschehen am 24. Dezember in der evangelischen Kirche Wiesentheid.

Die Gnadenkirche "St. Matthäus" war am Nachmittag des Heiligen Abends bis auf den letzten Platz gefüllt als Pfarrer Martin Fromm den Weihnachts-Familiengottesdienst eröffnete und sogleich auf den Höhepunkt überleitete – das Krippenspiel "Wenn der Himmel unser Herz erreicht". 14 Mädchen und Buben konnten es kaum erwarten und stellten sich sogleich zum Eröffnungslied "Weil Jesus bald Geburtstag hat" auf. In den kommenden gut 30 Minuten führten die "kleinen Schauspielerinnen und Schauspieler" im Chorraum der Kirche die Weihnachtsgeschichte auf und schlüpften dabei gekonnt und ohne Nervosität in die verschiedensten Rollen, die ein Krippenspiel eben so braucht. Angefangen von den Weisen aus dem Morgenland, König Herodes, Maria und Josef bis hin zu Palastwachen, Sterndeutern, Hirten und einem kleinen Esel der natürlich nicht fehlen darf.

Immer wieder während des Krippenspiels stellten sich alle Kinder zusammen und umrahmten das Spiel mit passenden Liedern wie "Verliert den Stern nicht aus den Augen". Die Kinder im Altern von drei bis zehn Jahren wurden in den Wochen vor Weihnachten vom engagierten Kindergottesdienst-Team (Ines Bauer, Melanie Berthel, Rebecca Manz, Kaja Rippel) auf diese Aufführung vorbereitet. Den Kindern hatte die Vorbereitung auf dieses Krippenspiel und vor allem die Aufführung am Heiligen Abend großen Spaß gemacht und von den Gottesdienstbesucherinnen und -besuchern des Familiengottesdienstes gab es dafür nach dem Schlusslied "Ein tolles Fest" einen großen Applaus. Nach den Fürbitten der Präparanden und einer kurzen Weihnachtspredigt von Pfarrer Martin Fromm endete mit dem gemeinsamen Lied "O Du Fröhliche", gespielt von Ursula Reisinger an der Orgel, der Familiengottesdienst und die rund 170 Besucherinnen und Besucher waren nun bestens vorbereitet und eingestimmt auf den Weihnachtsabend zu Hause in den Familien.

Von: Dominik Berthel, Öffentlichkeitsarbeit evangelische Kirchengemeinde Wiesentheid