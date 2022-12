Ein Schnellkurs in Punkto Manieren, um sich in höheren Kreisen nicht zu blamieren, und das durch einen Butler: Wie und was dabei für die Familie Haager alles schief gehen kann, davon berichtet die Theatergruppe des Turnvereins Marktsteft im Dreiakter "Blaues Blut und Erbsensuppe" in der Woche nach Weihnachten.

Seit wann beim TV Marktsteft Theater gespielt wird, das weiß von der aktuellen Truppe eigentlich keiner so richtig. Klar ist: Jochen Seitz ist am längsten dabei. "Schon als Kind hab' ich auf der Bühne gestanden", sagt er am Probenabend in der Mehrzweckhalle. Sei 28 Jahren ist er nun dabei und erstmals auch verantwortlich für die Regie im Stück.

Zwei Jahre hatte die Truppe um Seitz coronabedingt Pause gemacht und auch diesmal hätte die Pandemie ihnen fast einen Strich durch die Rechnung gemacht. Denn nach den ersten Leseproben im September konnte das Team im Oktober kein einziges Mal gemeinsam proben: Immer war ein Teil an Corona erkrankt. Jetzt sind sie in guter Hoffnung, dass die drei Aufführungen in der Woche nach Heiligabend ohne gesundheitliche Ausfälle gespielt werden können. Neben einer großen, bereits erfahrenen Truppe steht in diesem Jahr Matthias Aumüller erstmals auf der Bühne. Neu dabei ist auch Souffleuse Katrin Thorwarth und das "Bauteam" Jochen Schumann und Lukas Ullrich.

Anderthalb Stunden reine Spielzeit

Gut anderthalb Stunden reine Spielzeit wird die Komödie in drei Akten von Dieter Adam dauern, in den beiden Pausen gibt es natürlich Essen und Getränke. Und wie eigentlich immer in den Stücken im TV-Theater wird Lokalkolorit mit eingebaut. Was dabei in der Geschichte um die Familie eines reich gewordenen Imbisswagenbesitzers, dessen Gattin unbedingt in höhere Kreise eintreten möchte und dafür sogar einen Butler engagiert, Bezug auf Marktsteft und Michelfeld haben könnte, dazu wollen die Schauspieler beim Pressetermin nichts verraten: Die Spannung soll erhalten bleiben, wenn es für Jochen Seitz, Tanja Preun, Andrea Schwarz, Nicole Fahmer, Markus Adam, Kathrin Haßold, Melanie Albrecht-Schneider, Andrea Schlereth und Matthias Aumüller, fachgerecht geschminkt von Ramona Haag heißt: Vorhang auf!

Gespielt wird "Blaues Blut und Erbsensuppe" in der Mehrzweckhalle in Marktsteft jeweils am Sonntag, 25. Dezember, Mittwoch, 28. Dezember und Freitag, 30. Dezember jeweils um 19.30 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf unter Tel.: (0175) 8023257 jeweils ab 14 Uhr oder an der Abendkasse, so noch vorhanden.