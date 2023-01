In abgespeckter Form fand am vergangenen Wochenende die Kaninchenschau des Kreisverbands Würzburg, Main-Spessart, Kitzingen in der Ausstellungshalle des Großlangheimer Kleintierzuchtvereins statt, auch bekannt unter dem Namen "Schwanbergschau". "Es sind bei dieser Schau sonst doppelt so viele Tiere ausgestellt", sagte Willi Habermann, Vorsitzender des Großlangheimer Kleintierzuchtvereins.

Weiteren Äußerungen von Zuchtfreunden war zu entnehmen, dass nicht nur Corona den Züchterkreis verkleinerte, sondern auch die teilweise stark gestiegenen Preise für Futter und für den Tierarzt. Auswirkungen, die im ganzen Land zu spüren sind. So sind für die am Ende des Monats stattfindende Bundesschau in Kassel, bei der in normalen Jahren etwa 16 000 Kaninchen zu sehen sind, auch nur knapp die Hälfte angemeldet.

Vorsitzender zollte hohe Anerkennung

Bei der Schau in Großlangheim gab es aber auch positive Aspekte. Habermann hob vor allem die Qualität der ausgestellten Exemplare hervor, "mit der man zufrieden sein kann". Dass trotz hoher Futterkosten doch manche Züchter/innen weiter ihrem Hobby nachgehen, verdiene hohe Anerkennung, da für das Hobby der Kleintierzucht auch viel Zeit aufgewendet werden müsse "und ohne die Aktiven kann so eine Schau nicht stattfinden".

Der Vorsitzende dankte mit herzlichen Worten allen, die zum Gelingen der Schau beitrugen und Ausstellungsleiter Frank Sturm für den reibungslosen Ablauf. Der bedauerte ebenfalls in seinem Grußwort, dass das erhoffte Meldeergebnis nicht zustande kam, "aber es ist wichtig, dass nach dem Corona-Stillstand wieder eine solche Schau stattfindet, denn wer rastet, der rostet".

Gute Ergebnisse als Zeichen von Sachkenntnis

Auch Großlangheims Bürgermeister Peter Sterk zeigte sich als Schirmherr der Schau erfreut darüber, "dass nach schweren Jahren wieder etwas los ist". Herausragende Zuchtergebnisse und die verschiedensten Farbvarianten sah er als Zeichen von Sachkenntnis "und als Zeichen dafür, wie erfüllend das Hobby der Zucht sein kann". Der Dank des Schirmherrn galt dem ausrichtenden Verein, dem es wieder gelungen sei, eine gut organisierte Ausstellung auf die Beine zu stellen. Dankesworte gab es auch für Zuchtfreunde, die auch aus Ober- und Mittelfranken nach Großlangheim kamen und deren Anreise sich aufgrund fehlender Autobahnbrücken teilweise nicht einfach gestaltete.

Bei der Schau wurde auch die Vereinsmeisterschaft des Großlangheimer Kleintierzuchtvereins ausgetragen. Vereinsmeister wurden bei den Senioren Frank Sturm mit dem Farbenschlag "Dalmatiner Rex", Willi Habermann ("Holländer gelb") und Helmut Ringelmann ("DKLW wild"), bei der Jugend gewannen Leo Hopfengart ("Farbenzwerge wild") und Frieda Hopfengart ("Thüringer").