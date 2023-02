"Lust auf Zukunft – Wie unsere Gesellschaft die Wende schaffen wird" lautet der Titel des kostenfreien Vortrags mit Journalist und Buchautor Franz Alt, zu dem die Volkshochschule Kitzingen in Kooperation mit dem Landratsamt am Dienstag, 14. Februar, um 19 Uhr, in die Alte Synagoge einlädt.

Laut Ankündigung erläutert Franz Alt in seinem Vortrag, dass eine wirkliche Transformation nur aus ganz konkreten und praktischen Kehrtwendungen in vielen Bereichen bestehen könne: in der solaren Energieversorgung, im Verkehrswesen, in der globalen Wasserwirtschaft, der Land- und Forstwirtschaft, in der Arbeit der Zukunft und nicht zuletzt in der weltweiten Verteilung der Macht. Ihre Bedeutung für die Sicherung unserer Lebensgrundlagen und eine lebenswerte Zukunft thematisiert der Referent genauso wie die Möglichkeiten der Gesellschaft, die Wende zu schaffen.