Am Freitag, 3. März, war es endlich wieder soweit, nach drei Jahren Coronapause wurde in der Evangelischen St. Sixtus Kirche Prichsenstadt wieder Weltgebetstag der Frauen (moderner Weise natürlich auch mit Männern als Gottesdienst-Gäste) gefeiert. Dieses Mal hatten Frauen aus Taiwan den Gottesdienst vorbereitet. Die Teilnehmer/innen erfuhren viel Neues aus diesem Teil der Welt. Corona und der Frieden in der Welt sind aber doch auch dort weltumspannende Themen und Grund zum Gebet. Die Feier nach dem Gottesdienst im Gemeindehaus in Prichsenstadt ließ den Abend vergnüglich ausklingen. Das Vorbereitungsteam der Gemeinde und hoffentlich auch viele Gemeindemitglieder sind schon gespannt auf nächstes Jahr, wenn der WGT von einem Frauen- Komitee aus Palästina kommt.

Von: Gisela Firsching (Kirchenvorstand Evang. Luth. Kirchengemeinde Prichsenstadt)