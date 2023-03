Zum Weltgebetstag 2023 luden uns mutige Frauen aus Taiwan ein, daran zu glauben, dass wir die Welt zum Positiven verändern können – egal wie unbedeutend wir erscheinen mögen. Denn: Glaube be­wegt.

Im stilvoll dekorierten Saal des Nikodemushauses in Obernbreit wurde der von den taiwanischen Frauen vorbereitete und vom Obernbreiter ökumenischen WGTs-Team durchgeführte Gottesdienst mit Gebeten, Texten und vielen Liedern gefeiert. Überdies wurden den zahlreichen Besuchern das Land und der Staat Taiwan nähergebracht und erklärt.

Im Anschluss an den rund um den gesamten Globus gleichlautend gefeierten Gottesdienst gab es ein gemütliches Beisammensein mit landestypischem Essen, schmackhaft und wundervoll zu- und vorbereitet von den Frauen beider Konfessionen.

Rund 180 Kilometer trennen Taiwan vom chinesischen Festland. Doch es liegen Welten zwischen dem demokratischen Inselstaat und dem kommunistischen Regime in China. Die Führung in Peking betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz und will es "zurückholen" – notfalls mit militärischer Gewalt. Das international isolierte Taiwan hingegen pocht auf seine Eigenständigkeit. Als Spitzenreiter in der Chip-Produktion ist das High-Tech-Land für Europa und die USA wie die gesamte Weltwirtschaft bedeutsam. Seit Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine kocht auch der Konflikt um Taiwan wieder auf.

In diesen unsicheren Zeiten haben taiwanische Christinnen Gebete, Lieder und Texte für den Weltgebetstag 2023 verfasst. Am Freitag, 3. März, feierten Menschen in über 150 Ländern der Erde diese Gottesdienste. "Ich habe von eurem Glauben gehört", heißt es im Bibeltext Eph. 1,15-19. Wir hörten, wie die Taiwanerinnen von ihrem Glauben erzählen und mit ihnen für das einstehen, was uns gemeinsam wertvoll ist: Demokratie, Frieden und Menschenrechte.

Von: Reinhold Weber (Vertrauensmann, Pressewart, Evang.-Luth. Kirchengemeinde Obernbreit)