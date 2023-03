Der demokratische Inselstaat Taiwan steht im Mittelpunkt des Ökumenischen Weltgebetstages 2023. Das evangelische Dekanat Kitzingen lädt dazu am Freitag, 3. März, zu Gottesdiensten im Landkreis ein. Die folgenden Informationen sind einer Pressemitteilung des Dekanats entnommen.

Rund 180 Kilometer trennen Taiwan vom chinesischen Festland. Doch es liegen Welten zwischen dem demokratischen Inselstaat und dem kommunistischen Regime in China. Die Führung in Peking betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz, das international isolierte Taiwan hingegen pocht auf seine Eigenständigkeit. Als Spitzenreiter in der Chip-Produktion ist das High-Tech-Land für Europa und die USA wie die gesamte Weltwirtschaft bedeutsam. Seit Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine kocht auch der Konflikt um Taiwan wieder auf. In diesen unsicheren Zeiten haben taiwanische Christinnen Gebete, Lieder und Texte für den Weltgebetstag 2023 verfasst.

Besonderer Gottesdienst

Am 3. März sind Frauen aller Konfessionen eingeladen, gemeinsam diesen besonderen Gottesdienst um 18 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Albertshofen zu feiern, jeweils um 19 Uhr in der Kirche in Schernau, im katholischen Gemeindezentrum in Iphofen, in der Arche in Stadtschwarzach, in der evangelischen Kirche in Dettelbach, im Nikodemushaus in Obernbreit, in der Stadtkirche in Kitzingen sowie um jeweils 19.30 Uhr in der katholischen Kirche in Buchbrunn und im Gemeindesaal in Segnitz.