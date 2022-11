Im November sind die Tage merklich kürzer und die Nächte länger. Mit zwei Hobby-Astronomen, Ulf Fiebig und Florian Bleymann, können Interessierte zu den Sternen reisen.

Wie es in einer Pressemitteilung aus dem Landratsamt heißt, spannt am Donnerstag, 10. November, Ulf Fiebig im Großen Sitzungssaal des Landratsamtes einen Bogen von Kitzingen zum Andromeda-Sternbild. Andromeda ist Teil des Herbstvierecks, der Andromeda-Nebel ist eine Spiralgalaxie, 2,5 Millionen Lichtjahre von der Milchstraße entfernt. Sie ist damit das entfernteste Objekt im Weltall, das mit bloßem Auge beobachtet werden kann.

Am Montag, 28. November, führt Florian Bleymann durch den nördlichen Sternenhimmel, zur und durch die Milchstraße. Die Milchstraße ist die Galaxie, zu der unser Sonnensystem und die Erde gehören. Die Veranstaltung findet in der Fastnachts-Akademie in Kitzingen statt.

Die Vorträge sind Teil der Reihe „Zwischen Tag und Nacht“, mit der das weniger Sichtbare oder Bekannte, in Dämmerung und Nacht, entdeckt werden kann. Es werden zudem Möglichkeiten aufgezeigt, die Nacht zu schützen, für mehr Lebensqualität, Gesundheit und für den Natur- und Artenschutz. Dies geht aus einer Mitteilung des Landratsamtes Kitzingen hervor.

Beide Vorträge beginnen um 19 Uhr. Der Besuch ist kostenlos, um Anmeldung wird gebeten, unter www.kitzingen.de/tag-und-nacht, E-Mail: conny.zubert@kitzingen.de oder Tel.: (09321) 9281109.