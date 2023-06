Als Lisa Belz aus ihrem Amt verabschiedet wurde, hatte sie einen örtlichen Langzeitrekord aufgestellt. Als Lisa I. repräsentierte sie ihr Heimatdorf und ihren Weinbauverein 1190 Tage lang, so lange wie keine andere Weinhoheit zuvor.

Bei der Krönungszeremonie für ihre Nachfolgerin Christina Lindner gestand sie, dass der letzte Auftritt mit der Abgabe der lieb gewonnen Krone der schwerste ihrer langen Amtszeit werde. Aus der Bilderrückschau wurde deutlich, welche Auswirkungen Corona selbst auf eine Weinprinzessin haben konnte.

Das eigene Weinfest im Krönungsjahr 2020 – ausgefallen. Die Hoffnungen ruhten auf 2021, aber wieder gab es eine Enttäuschung. Dabei hatte sich Lisa schon als kleines Mädchen gewünscht, einmal die Nenzenheimer Krone tragen und ihr Weinfest eröffnen zu dürfen. Der Weinbauverein folgte dem Wunsch, die Amtszeit erneut zu verlängern. 2022 war wenigstens ein kleines Weinfest möglich, aber das große Weinfest durfte sie immer noch nicht als Repräsentantin erleben. Lisa bekam sogar eine dritte Amtszeit.

Krone hat viele Tore geöffnet

Vor wenigen Wochen war es endlich so weit, Lisa durfte als krönenden Abschluss der Amtszeit "ihr" Weinfest eröffnen. Und sie genoss es. Jetzt durfte sie alles nachholen, was in den vielen Monaten vorher nicht möglich war: zu anderen Weinfesten gehen, sich mit Amtskolleginnen treffen, Messen besuchen, an Empfängen teilnehmen und damit ihre Amtszeit endlich genießen. Die Krone habe ihr unendlich viele Tore geöffnet und sie habe sich persönlich weiterentwickelt. Nun nehme sie einen Koffer voller Erinnerungen mit. Bei der Erkenntnis, ihre Kolleginnen nun zu vermissen, flossen doch ein paar Tränen.

Weinbauverbandspräsident Artur Steinmann würdigte Lisa, die einen wundervollen Ort mit lobenswerter Dorfgemeinschaft vertreten habe. Wein sei mehr als Genuss, es sei ein Kulturgut, aus dem eine Kulturlandschaft mit ihren Dörfern wachse, in der man glücklich sei. Sie zu vertreten sei eine wundervolle Aufgabe.

Besonderer Tag für zwei Damen

Bürgermeister Hans Brummer bescheinigte Lisa, nicht nur ihr Dorf, sondern auch die Stadt Iphofen und das Weinparadies Franken würdevoll vertreten zu haben. Der Vorsitzende des Weinbauvereins Günter Kahl sprach von einem besonderen Tag für zwei Damen. Eine habe unglaubliche drei Jahre und vier Monate amtiert, ihrer Nachfolgerin stehe eine ebenfalls sicher unvergessliche Zeit bevor.

Nach der Krönung stellte sich Christina II. als 23-jährige Studentin vor, die sich riesig auf das Kennenlernen vieler Menschen und Kolleginnen freut. Darauf stieß sie mit ihrem Krönungswein, einem Bacchus, mit den Gästen an. Die Krönungsfeier wurde vom Häcker-Duo Manfred Groll und Christiane Eberth musikalisch und abwechslungsreich unterhaltsam gestaltet.