Sommerach vor 19 Minuten

Weinlese im Sommeracher Schulweinberg

Schon in der zweiten Schulwoche traten die Schüler der vierten Klasse der Grundschule Sommerach zur Weinlese an und arbeiteten wie "kleine Profiwinzer" im Schulweinberg unter der Anleitung von Rupert Weickert. Zur Ernte brachte Herr Weickert die gesamte Ausrüstung, wie Kelter, Traubenmühle, Bottiche, Fässchen, Eimer und Scheren mit. Nach einer kurzen Einweisung begann die Lese. Die Trauben wurden von den Kindern mit großem Eifer geerntet. Danach wurden die Trauben von den fleißigen Helfern gemahlen und anschließend in der Kelter gepresst. Ansprechende 90 Grad Öchsle konnten in diesem Jahr mit dem Messgerät, einem Refraktometer, festgestellt werden. Höhepunkt des Vormittags war der Genuss des süßen Traubensaftes und der leckeren Brotzeit, zu der die fleißigen Winzer eingeladen waren.