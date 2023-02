Einen genussvollen Abend bot die Kitzinger Karnevalsgesellschaft (KiKaG) ihren 100 Gästen bei der weinseligen Narrensitzung in der Fastnachtakademie. Sechs Weinprinzessinnen schenkten erlesene Weine aus und zur Brotzeit gab es Büttenredner, Tanzmariechen und Schautänzerinnern. KiKaG-Präsident Rainer Müller und die ehemalige Hüttenheimer Weinprinzessin Magdalena Bauer moderierten die Sitzung.

Ein Hoch auf fränkische Gepflogenheiten sang in der Bütt Bernd Kleinschnitz und trug ein Leberwurstgedicht vor. Er sinnierte über den Fasching und legte seinem Publikum auf, bloß keine beleidigten Leberwürste zu werden. Als Azubi stand Thomas Podschun, der Sohn von Elferrat Horst Podschun, in der Bütt. Der 18-Jährige hatte in der Vorwoche seine Premiere prima gemeistert. Er frotzelte, dass A-zu-bi für "Arschloch zum Bierholen" stehe. Podschun stellte sich als Checker vor, der Dinge wie Kolbenrückholfeder, den Drehstromzähler oder die Ersatzblase für die Wasserwaage verstehe.

Endlich wird geklärt, was Azubi heißt

Seine Mutter Alexandra Podschun beschäftigte sich mit den Männern und den männlichen Gene. Sie verriet, dass ihr Mann und Elferrat ihr die Rede schreiben wollte, doch sie sei dafür Frau genug. Die KiKaG-Lady erklärte, warum denn die Männer einen Bauch hätten: "Damit der arbeitslose Zwerg wenigstens ein Dach über den Kopf hat." Genüsslich wetterte sie weiter über die Herren der Schöpfung und nicht nur Hofrat Walter Vierrether fühlte sich hinterher ordentlich durch den Kakao gezogen.

Der Hofrat war kurzfristig für den wegen Corona ausgefallenen KiKaG-Geschäftsführer Bertram Dehn eingesprungen und versuchte die Ehre der Männer zu verteidigen. Er beschwerte sich über die Emanzipation der Frauen und konnte sich noch gut in die 1970er-Jahre zurückversetzen als Alice Schwarzer aufbegehrte und ihr Frauenmagazin Emma herausbrachte. Wie es heutzutage nicht nur ihm ergehe, erzählte Vierrether von zuhause. "Denn ich sage euch ganz genau – die Fernseher-Fernbedienung gehört meiner Frau", jammerte er in der Bütt. Zu sich selbst hatte er schöneres zu schildern, "denn in meinem Hofstaat ist stets was los – mein Hofstaat ist famos", verkündete der Hofrat.

Felix Förster aus Frickenhausen betätigte sich als Märchenerzähler und erzählte über Rapunzel im Jahre 2023. Da war Mitdenken gefordert, erzählte Förster doch im jugendlichen Neudeutsch und gab sich als starker Mann aus, denn er behauptete: "Ich bin potent und intelligent."

Wenn die Muppet-Show im Kornfeld tanzt

Die Muppet-Show simulierte tänzerisch das Männerballett Unforgettables aus Zellingen. Die Choreografie und die passende Rockmusik rissen das Publikum mit – spätestens als das Bett im Kornfeld von Jürgen Drews erklang. Ebenso farbenprächtig entpuppte sich die Garde der Wiesentheider KoKaGe bei ihrem Schautanz. Sie thematisierten die Flucht aus dem geheimnisvollen Spiel. "Schade, dass wir am Rosenmontag nicht genug Platz auf der Bühne für euch haben", bedauerte Rainer Müller.

Die Elferratsgarde aus Goßmannsdorf begeisterte mit ihrem Showtanz als chinesische Terrakotta-Armee und entführte das Publikum ins alte China. Neuzeitlicher kamen die Mädels der Iphöfer Stücht daher. Sie traten als Mambos auf und präsentierten in ihrem Showtanz ein Festival aus Peace, Love und Rock´n Roll.

Natürlich waren auch die KiKaG-Garden vertreten. Den Anfang durften die Mädels der Minis machen. Ebenfalls im weiß-blauen Outfit schwebten die jungen Damen der Juniorinnengarde über die Bühne und das KiKaG-Tanzmariechen Anna-Lena Galvagni hatte später noch einen Solo-Auftritt.

Mitwirkende der Weinseligen Narrensitzung

KiKaG-Minis: Emma Ford, Charlotte Friedlein, Nina Gann, Lara Götz Destiny Inzenhofer Merle Klausnitzer Mia Kretzer, Jule Kretzer, Mina Reuss, Nele Sauer, Sophie Sauer, Leticia Schleyer, Franziska Schlossnagel, Sophie Seyenstahl, Lia Weth, Trainerinnen Laura Rüttger und Stefanie Krezer; Männerballett Unforgettables (Zellingen): Hermann Albert, Thomas Brandmaier Volker Lang, Manfred May, Sebastian Rohden, Peter Rüger, Harald Rüth, Ottmar Schad, Rainer Schaupp, Christian Seibl, Florian Seibl, Michael Steinbiß, Trainerinnen: Rica Lehrmann und Melissa Eimann; Kinder- und Jugendshowtanz der KoKaGe (Wiesentheid): Victoria Barth, Sontje Barthelme, Annabel Behringer, Marie Romeis, Celine Burgemeister, Emily Casaer, Hanna Büttner, Paula Dehn, Johanna DeMay, Lena Drachsler, Sophie Elflein, Amalie Elflein, Eva Fehlbaum, Hanna Frevert, Luisa Götz, Shari Heining, Nina Humann, Vivian Huscher, Celine Jänsch, Lilo Löffler, Frieda Lukas, Emma Mück, Anni Rehberger, Sophia Röhm, Mara Schleyer, Mira Schöpfel, Nina Schönberger, Viola Schneider, Lena Schuster, Sophie Schwab, Felicitas Seitz, Andre Town, Annabell Vogler, Lea Vollmeyer, Annika Wittmann, Luisa Wittmann, Svenja Wittmann, Trainerinnen: Carolin Barth, Emilia Freund, Helena Stöcker, Valeria Schmidt, Tanja Burgemeister; KiKaG-Juniorengarde: Lara Bernhard, Rebecca Enck, Ariane Freimann, Saskia Günther, Emma Klausnitzer, Emilia Mathäus, Mia Matthäus, Kira Moldovan, Trainerinnen Ann-Kathrin Götz und Anna-Lena Galvagni; KiKaG-Tanzmariechen: Annalena Galvagni; Showtanzgruppe der Krackenblitze (Goßmannsdorf): Selina Fürst, Judith Miller, Nina Elsner, Catharina Brittner, Simone Groß, Annette Beck, Peggy Plagens, Anna Schott, Anna Deppisch, Celina Brust, Aline Brust, Julia Podschuh, Bianca Neugebauer, Carina Völker, Trainerin: Carina Völker; Tanzgruppe Mambo der Iphöfer Stücht: Linda Abubakari, Michelle Bergner, Sabrina Brandt, Marie-Luise Scheckenbach, Felicia Servatius, Melanie Servatius, Natalie Stöckinger, Leonie Straub, Luise Straub, Aileen Memmel, Trainerin: Aileen Memmel. Büttenredner: Walter Vierrether (Kitzingen), Felix Förster (Frickenhausen), Alexandra Podschun (Kitzingen), Thomas Podschun (Kitzingen), Bernd Kleinschnitz (Greußenheim); Musik: Frank Herold.