Das musikalische kulinarische Winzerhof-Festival namens „Volkacher Lebensart“ kehrt nach drei Jahren pandemiebedingter Abstinenz am Freitag, 9., und Samstag, 10. Juni, ins Herz der Volkacher Altstadt zurück.

Sieben Weingüter, zwölf Livemusik-Konzerte und eine neue Veranstaltungsroute – das sind die Eckdaten der Volkacher Lebensart 2023, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt Volkach. Los geht´s an beiden Tagen um 18 Uhr, bis 23 Uhr gibt es Live-Musik in den Höfen. Die Veranstaltung endet täglich um 0 Uhr.

Gäste zahlen einmal Eintritt und können in jeden Hof wandern und insgesamt pro Abend sechs Live-Bands erleben. Neu ist 2023 die Aufteilung der Bühnen bzw. Veranstaltungsorte. In der Hauptstraße gibt es heuer keine Bühne, sondern im Innenhof des Gasthauses Lilie am Oberen Tor. Neu sei auch die Kooperation der beiden Weingüter Zur Schwane und Karl Müller mit dem Bistro Majigs in der Zehntgasse. „Diese drei verwandeln die Zehentgasse in einen besonderen Veranstaltungsort, der bislang ebenfalls noch kein Bestandteil der Lebensart-Veranstaltung war.

Zu Gast sind Musiker, die deutschlandweit unterwegs sind und heimische Musikgrößen, die sich mit lokalen Bands einen Namen gemacht haben. Die musikalische Palette ist breit gefächert und reicht von Pop über Jazz und Funk bis hin zu Rock und Blues.

Informationen zum Programm gibt es sowohl unter Tel.: (09381) 40112 als auch unter www.volkach.de