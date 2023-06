Zwar hatte sich zum Auftakt des 45. Prichsenstädter Altstadt-Weinfests die Sonne noch etwas hinter den Wolken versteckt. Doch es blieb am Freitagabend trocken und mild. Am Samstag kehrte schließlich der Sommer zurück ins Städtchen. Das lag vielleicht am Rat von Weinprinzessin Merle Buchinger und Bürgermeister René Schlehr zur Eröffnung: Alle Gäste sollten einmal kräftig klatschen, dann blieben die Wolken weg. – So einfach geht es manchmal.

Die Ehrengäste, unter ihnen viele Bürgermeister und Würdenträger aus der Umgebung sowie Vertreter der Patenkompanie der Bundeswehr, waren zunächst mit der Blaskapelle aus Stadelschwarzach in die Stadt eingezogen. Am Karlsbrunnenbegrüßte Bürgermeister Schlehr das Publikum zum 45. Weinfest. Viele hätten sich darauf gefreut; man wolle die schöne und lange Tradition gern weiterführen. Diesmal habe man ein neues Motto mit "Wein im Frei'n" gewählt. Schlehr erinnerte, dass viele Personen im Vor- und im Umfeld notwendig seien, um so ein Fest zu stemmen.

Beliebt: Fotos mit Weinprinzessin Merle Buchinger

Im Mittelpunkt stand Weinprinzessin Merle Buchinger, die vier weitere Hoheiten und den Prichsenstädter Nachtwächter Hermann Schlossnagel als Begleitung dabei hatte. Sie lud ein zum gemütlichen Schlendern und Verweilen in der Altstadt bei einem Glas Wein.

Sie, wie auch Andrea Kohles und Ina Keßler, bedankten sich bei den Helfern um Tourismusreferentin Katharina Pachtner, Organisator Friedrich Wagner, den Winzern und Standbetreibern. Gefragt war die Weinprinzessin nicht nur für Fotos mit den Gästen. Sie durfte später noch Lose verkaufen, denn es gibt jeden Tag etwas zu gewinnen auf dem Fest. Das läuft noch bis einschließlich Montagabend, die Wetteraussichten sind in Prichsenstadt nahezu ideal zum Feiern und Sitzen im Freien.