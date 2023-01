Die Weihnachtspostaktion wurde in der Grund-und Mittelschule Volkach inzwischen zum zwölften Mal durchgeführt. Schon zu Beginn des Advents nutzten die Schüler die Gelegenheit, ihren Mitschülern, Freunden aber auch ihren Lehrern einen Weihnachtsgruß zu schreiben.

Der Weihnachtsbriefkasten, der eigens für diese Aktion vom Werklehrer Réne Kleffel aus Holz gebaut und dekorativ gestaltet wurde, steht zentral in der Aula des Haus III und ist für alle gut erreichbar. Schon die Allerjüngsten aus den ersten und zweiten Klassen werden von ihren Lehrerinnen angeleitet, wie man einen Weihnachtsgruß gestalten kann. Die Kinder freuen sich, ihre jüngst erworbenen Schreibfähigkeiten anzuwenden und sind stolz, schon teilnehmen zu können.

Die meisten Grund- und Mittelschüler schreiben unaufgefordert und hochmotiviert. In weihnachtlicher Stimmung anderen einen lieben Gruß schreiben zu dürfen, fühlt sich so an, als ob man einem anderen Kind ein richtiges Geschenk macht, meint eine Zweitklässlerin voller Freude. Ein echter Brief sei doch etwas viel Wertvolleres und Schöneres als nur mal schnell eine digitale Textnachricht zu versenden.

Die beachtliche Anzahl von 1457 Weihnachtsbriefen erfreut besonders Gerti Helbig, die diese Aktion schon mehr als ein Jahrzehnt begleitet.

Kurz vor den Ferien durften schließlich die Weihnachtsengel, die mittels eines Bewerbungsverfahrens ausgewählt wurden, mit der Verteilung der Briefe beginnen.

Von: Gerti Helbig (Lehrerin, Grund- und Mittelschule Volkach)