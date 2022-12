Auch in diesem Jahr beteiligten sich die fünften, sechsten und siebten Jahrgangsstufen des Gymnasiums und der Realschule des FLSH Schloss Gaibach an der Aktion "Weihnachtspakete für Rumänien" von Elmar Karl. Was verschenkt man am besten? Natürlich das, woran man selbst die größte Freude hat! So hat ein fußballbegeisterter Schüler unter anderem zwei Pakete mit seinem absoluten Favoriten gepackt: Fußbälle mit Luftpumpe! Claudia Bäuerlein-Ziegler organisierte die Aktion am FLSH und transportierte die Pakete nach Dettelbach zur Sammelstelle der Rumänienhilfe-Karl. Die Weihnachtspakete wurden direkt in einen Lkw geladen, um ihren Weg nach Rumänien aufzunehmen. Dort werden in der Weihnachtszeit die Geschenke von Pfarreien und Caritas-Mitarbeitern vor Ort an bedürftige Kinder und Familien sowie an Heime verteilt. Wir hoffen, dass die Weihnachtspakete vielen Kindern und Familien am Heiligen Abend Freude bereiten und ein kleines Lächeln auf das Gesicht zaubern werden.

Von: Claudia Bäuerlein-Ziegler (Lehrerin, FLSH Schloss Gaibach)