Seit 2001 ruft die Rumänienhilfe Karl zu ihrer Weihnachtspaketaktion für Bedürftige in Rumänien auf. Damit geht diese besondere Form der Hilfeleistung in ihre 22. Runde. Start ist am 25. November. Die folgenden Informationen sind einer Pressemitteilung der Rumänienhilfe Karl entnommen.

Die Rumänienhilfe Karl leistet seit 1990 humanitäre Hilfe für bedürftige Menschen in Rumänien. In der Vorweihnachtszeit bekommt diese Hilfe seit 2001 jeweils einen besonderen Schwerpunkt. Kindern, Senioren, Behinderten und armen Familien soll zu Weihnachten eine besondere Freude bereitet werden. Über die Partner in Rumänien, vor allem die Caritas in den Diözesen Alba Julia, Satu Mare und Temesvar, erhalten diese Personengruppen je nach Bedarf Weihnachts- und Lebensmittelpakete. Diese werden in Kindergärten, Schulen, Alten- und Behindertenheimen sowie in Gottesdiensten durch Pfarreien und Caritasmitarbeiter verteilt. Bei den Empfängern, die sonst oftmals nie während des Jahres Vergleichbares erleben, löst dies strahlende Gesichter und große Dankbarkeit aus.

Jährliche Besuche

Die Pakete können Malstifte, Schreibgeräte, Blöcke, Schulhefte, Spielsachen (nichts elektronisches), Bilderbücher, Kleidungsstücke (auch gute gebrauchte), Süßigkeiten (Schokolade und Weihnachtsgebäck sollten in keinem Paket fehlen), Dinge des täglichen Bedarfs (Seife, Zahncreme, Zahnbürste, Shampoo etc.), haltbare Lebensmittel (Reis, Nudeln, Zucker, Mehl, Kakao, Puddingpulver und ähnliches sowie Konserven) enthalten. Auch reine Lebensmittelpakete werden gerne angenommen.

Herr Karl und seine Helfer überzeugen sich durch jährliche Besuche bei den Partnern davon, dass die Hilfe auch ankommt und nicht in dunklen Kanälen versickert. Erst im Oktober beobachtete eine kleine Delegation der Rumänienhilfe während einer Rundreise, welch großartige soziale Leistungen von den Partnern erbracht werden.

Dauer der Aktion: 25. November bis 17. Dezember; Annahmezeiten: Dienstag 17 bis 19 Uhr, Freitag und Samstag 15 bis 17 Uhr an der Annahmestelle Lange Länge 4 in Dettelbach (Industriegebiet Ost).